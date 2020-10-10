Хорватия — Швеция. Прогноз: это не Джанаев с Кутеповым. Ловрен и Вида потушат Берга

11 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Хорватия — Швеция. Начало — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Хорватия — Швеция 11 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Хорватия — Швеция 11 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Поставить на обе забьют можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.60.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия — Швеция (11.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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На носу уже третий тур. 11 октября в Загребе на стадионе «Максимир» сборная Хорватии будет принимать Швецию, начало — в 19:00. Речь идёт о битве аутсайдеров третьей группы лиги А, которые стартовали с двух поражений и на выход в финальную часть не претендуют. Уровень амбиций иной.



Худшая команда квартета отправится в лигу В, а потому на кону сохранение прописки в элитном дивизионе. Тягаться со сборными Франции и Португалии они не готовы, но в этом нет ничего обидного. Всё же речь идёт о действующем чемпионе мира и действующем чемпионе Европы (а заодно победителе первого розыгрыша Лиги наций).



Нужно учитывать несколько факторов. Первый — соперники не выглядели на фоне грандов беспомощно, при доле везения они вполне могли зацепиться за очки. Шведы вообще смотрелись заметно интереснее Франции (0:1) и не уступали Португалии вплоть до удаления Свенссона в концовке первого тайма (0:2).

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Хорваты без шансов влетели Португалии (1:4), зато с Францией (2:4) имели варианты. Вплоть до середины второго тайма счёт был равным, дальше пропустили с углового и не смогли спастись. Мяч контролировали хорошо, моменты создавали исправно. Проблема у соперников общая — разница в уровне исполнителей. В завершении это бросалось в глаза.



Второй момент. Шведы оба поединка провели в родных стенах, а «шашечные» — на выезде. Недооценивать данный фактор никак нельзя. Скандинавы традиционно хороши на своём поле, но важнее другое: сборная Хорватии практически не проигрывает в Загребе. Вне зависимости от состава и уровня оппозиции.



А ведь с октября трибуны можно заполнять на 30%, то есть «Максимир» смогут посетить около 13 тыс. человек. Более чем осязаемо. Именно поэтому перекос в линии букмекеров столь высок. Скажем, в прошлой Лиге наций хорваты в родных стенах скатали ничью с Англией (0:0) и одолели Испанию (3:2).

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А в квалификации Евро-2020 добыла 12 очков из 12 возможных, во всех случаях забив как минимум дважды. Откровенных пассажиров среди соперников не было: Уэльс, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Более чем достойно. Потому спорить с линией и ставить на шведов совсем не хочется.



«Тре крунур» экспериментальным составом одолели в товарищеском матче сборную России (2:1), хотя оба гола пришли из ничего. В первом случае не разобрались Джанаев и Кутепов, во втором помешал рикошет.

У сборной Хорватии центр обороны гораздо крепче, а в атаке хватает ярких исполнителей, которые способны создать остроту на ровном месте. Рассчитывать на подарки и несогласованность тут не приходится.

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Проверять ли П1 за 1.88 — дело вкуса. Нам больше нравится ИТБ 1.5 гола сборной Хорватии за 2.08. Шансы на проход примерно те же, зато коэффициент заметно выше. «Шашечные» бодро атаковали с Францией, а на этот раз соперник попроще. Пару голов Пашалич, Модрич, Перишич, Влашич и Брозович наверняка найдут.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций Хорватия — Швеция 11 октября 2020 года

Битва аутсайдеров квартета. Очков в стартовых турах они не набрали, но шведы оба матча провели дома, а хорваты — на выезде. Между тем, в родных стенах «шашечные» очень хороши. В прошлой Лиге наций набрали четыре очка с Испанией и Англией, а в квалификации Евро-2012 добыли четыре победы из четырёх возможных, всякий раз забивая не меньше двух мячей. На наш взгляд, шансы хозяев тут выше.



Ставка: ИТБ 1.5 гола сборной Хорватии за 2.08.