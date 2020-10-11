Россия — Турция. Прогноз на матч Лиги наций: Сафонов останется на лавке, Шунин не спасёт

11 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 3.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Поставить на обе забьют можно за 2.16. На гол в первые 15 минут дают 3.90.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Турция (11.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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На носу уже третий тур. 11 октября в Москве сборная России на «ВТБ Арене» будет принимать Турцию. Букмекеры считают хозяев явным фаворитом. На первый взгляд это логично: у них две победы из двух возможных, а гости за 180 минут не забили ни разу, хотя почти целый тайм в Белграде действовали в большинстве.



На деле всё не так просто. Дело тут в кадровых потерях. Центр обороны сборной России — традиционно больное место. С момента окончательного ухода Сергея Игнашевича прошло уже больше двух лет, а новых имён по-прежнему не видно. В национальную команду вызывается 29-летний Александр Жиров из второй Бундеслиги и Максим Беляев, к которому достаточно претензий даже в тульском “Арсенале”.



Собственно, в четырёх из пяти предыдущих встреч подопечные Станислава Черчесова непременно пропускали. Четыре штуки от Бельгии — неприятно, но вполне понятно. Однако не получилось отыграть на ноль с Сербией, Венгрией и Швецией. Пропустили пять мячей за 270 минут. Многовато, конечно.

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Единственное исключение — 5:0 с Сан-Марино в прошлом ноябре. Вот только всерьёз говорить о той игре довольно сложно. Сборная Турции — команда проблемная, в последние годы она не блещет. Постоянные смены тренеров не помогают. Стабильности по-прежнему нет, а неплохой вроде бы подбор исполнителей никак не может нащупать золотую середину.



Сентябрьские матчи сложились для подопечных Шенола Гюнеша похожим образом. Они могут контролировать мяч, однако стабильно проникать в штрафную упорно не выходит. Варианта два — постоянные навесы/забросы в штрафную, а также дальние удары. Венгры с трудом, но всё же справились. Сербы действовали в три центральных защитника, выстояли даже в меньшинстве.



Проблема в том, что даже просто снимать верх и караулить зону подбора нашим будет тяжеловато. Коронавирус у Георгия Джикии не подтвердился, однако защитник “Спартака” всё же не сыграет. Плюс выпал Марио Фернандес. Это очень весомые потери, которые непременно аукнутся.

Россия — Турция. Прогноз: Джанаев присядет, но что делать Черчесову с центром обороны? Антону Шунину придётся потратить много нервов.

Фёдор Кудряшов лучше действует на фланге, Жиров ни разу не играл за сборную, а Андрей Семёнов и Илья Кутепов в последнее время предоставленными шансами пользовались откровенно так себе. У Беляева на счету один матч (с Сан-Марино в прошлом году), это тоже довольно средний защитник.



Сослан Джанаев после неудачной игры со Швецией наверняка вернётся на скамейку. В РПЛ он хорош (с выходами всегда были проблемы, но в “Ростове” и “Сочи” он старается не покидать “ленточку”), а в сборной России упорно не клеится. Сходу довериться Матвею Сафонову — не в привычках Черчесова. У него новички обычно какое-то время варятся в атмосфере сборной и на первых порах ограничиваются тренировками, а только потом получают шанс.



Остаётся Антон Шунин. В РПЛ за “Динамо” он действует здорово, хотя в Лиге Европы не так давно, например, начудил. Думается, со Швецией два гола взялись из ничего именно по этой причине: общая нервозность, несогласованность и неуверенность довольно часто оборачиваются срезками, рикошетами и глупыми голами.

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Уровень исполнителей у сборной Турции крепкий. Индивидуально сильных футболистов достаточно, а свои два-три шанса они непременно получат. Даже банальные навесы с фланга и несколько угловых рискуют обернуться для россиян проблемами. А сидеть и ждать у моря погоды гостям нельзя: четвёртое место в группе приведёт к понижению в классе, надо набирать очки.



На таком фоне гол сборной Турции за не самый стыдный коэффициент 1.58 смотрится надёжно. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола Турции за дивные 2.45 и гол Турции в первом тайме за 2.72. Три мяча в ворота второго состава сборной Германии в товарищеском поединке — не самое значимое достижение, зато с точки зрения обретения уверенности оно может оказаться крайне полезным. Думаем, Шунин всё же пропустит. А там уж всё будет зависеть от атаки.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Турция 11 октября 2020 года

У сборной России огромные проблемы в обороне: Джикия не сыграет, у Жирова и Беляева нет опыта в национальной команде (один матч на двоих), Кудряшову привычнее действовать на фланге, а Семёнов и Кутепов в последнее время разочаровывают. Плюс не будет Марио Фернандеса. На таком фоне даже примитивные действия Турции (навесы, забросы, дальние удары) наверняка принесут плоды. В пяти последних встречах подопечные Станислава Черчесова отыграли на ноль лишь однажды. С Сан-Марино.



Ставка: гол сборной Турции в первом тайме за 2.72.