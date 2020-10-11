Россия — Турция. Прогноз на матч Лиги наций: Сафонов останется на лавке, Шунин не спасёт

11 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 3.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Поставить на обе забьют можно за 2.16. На гол в первые 15 минут дают 3.90.
Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Турция (11.10.2020)
Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.
На носу уже третий тур. 11 октября в Москве сборная России на «ВТБ Арене» будет принимать Турцию. Букмекеры считают хозяев явным фаворитом. На первый взгляд это логично: у них две победы из двух возможных, а гости за 180 минут не забили ни разу, хотя почти целый тайм в Белграде действовали в большинстве.
На деле всё не так просто. Дело тут в кадровых потерях. Центр обороны сборной России — традиционно больное место. С момента окончательного ухода Сергея Игнашевича прошло уже больше двух лет, а новых имён по-прежнему не видно. В национальную команду вызывается 29-летний Александр Жиров из второй Бундеслиги и Максим Беляев, к которому достаточно претензий даже в тульском “Арсенале”.
Собственно, в четырёх из пяти предыдущих встреч подопечные Станислава Черчесова непременно пропускали. Четыре штуки от Бельгии — неприятно, но вполне понятно. Однако не получилось отыграть на ноль с Сербией, Венгрией и Швецией. Пропустили пять мячей за 270 минут. Многовато, конечно.
Единственное исключение — 5:0 с Сан-Марино в прошлом ноябре. Вот только всерьёз говорить о той игре довольно сложно. Сборная Турции — команда проблемная, в последние годы она не блещет. Постоянные смены тренеров не помогают. Стабильности по-прежнему нет, а неплохой вроде бы подбор исполнителей никак не может нащупать золотую середину.
Сентябрьские матчи сложились для подопечных Шенола Гюнеша похожим образом. Они могут контролировать мяч, однако стабильно проникать в штрафную упорно не выходит. Варианта два — постоянные навесы/забросы в штрафную, а также дальние удары. Венгры с трудом, но всё же справились. Сербы действовали в три центральных защитника, выстояли даже в меньшинстве.
Проблема в том, что даже просто снимать верх и караулить зону подбора нашим будет тяжеловато. Коронавирус у Георгия Джикии не подтвердился, однако защитник “Спартака” всё же не сыграет. Плюс выпал Марио Фернандес. Это очень весомые потери, которые непременно аукнутся.
Фёдор Кудряшов лучше действует на фланге, Жиров ни разу не играл за сборную, а Андрей Семёнов и Илья Кутепов в последнее время предоставленными шансами пользовались откровенно так себе. У Беляева на счету один матч (с Сан-Марино в прошлом году), это тоже довольно средний защитник.
Сослан Джанаев после неудачной игры со Швецией наверняка вернётся на скамейку. В РПЛ он хорош (с выходами всегда были проблемы, но в “Ростове” и “Сочи” он старается не покидать “ленточку”), а в сборной России упорно не клеится. Сходу довериться Матвею Сафонову — не в привычках Черчесова. У него новички обычно какое-то время варятся в атмосфере сборной и на первых порах ограничиваются тренировками, а только потом получают шанс.
Остаётся Антон Шунин. В РПЛ за “Динамо” он действует здорово, хотя в Лиге Европы не так давно, например, начудил. Думается, со Швецией два гола взялись из ничего именно по этой причине: общая нервозность, несогласованность и неуверенность довольно часто оборачиваются срезками, рикошетами и глупыми голами.
Уровень исполнителей у сборной Турции крепкий. Индивидуально сильных футболистов достаточно, а свои два-три шанса они непременно получат. Даже банальные навесы с фланга и несколько угловых рискуют обернуться для россиян проблемами. А сидеть и ждать у моря погоды гостям нельзя: четвёртое место в группе приведёт к понижению в классе, надо набирать очки.
На таком фоне гол сборной Турции за не самый стыдный коэффициент 1.58 смотрится надёжно. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола Турции за дивные 2.45 и гол Турции в первом тайме за 2.72. Три мяча в ворота второго состава сборной Германии в товарищеском поединке — не самое значимое достижение, зато с точки зрения обретения уверенности оно может оказаться крайне полезным. Думаем, Шунин всё же пропустит. А там уж всё будет зависеть от атаки.
Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Турция 11 октября 2020 года
У сборной России огромные проблемы в обороне: Джикия не сыграет, у Жирова и Беляева нет опыта в национальной команде (один матч на двоих), Кудряшову привычнее действовать на фланге, а Семёнов и Кутепов в последнее время разочаровывают. Плюс не будет Марио Фернандеса. На таком фоне даже примитивные действия Турции (навесы, забросы, дальние удары) наверняка принесут плоды. В пяти последних встречах подопечные Станислава Черчесова отыграли на ноль лишь однажды. С Сан-Марино.
Ставка: гол сборной Турции в первом тайме за 2.72.
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