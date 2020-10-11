«Торпедо» — «Сибирь». Прогноз: Жафяров и Мельничук отправят новосибирцев на 8-е место

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Сибири» идёт за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 12 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» Новосибирск (12.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. Например, в 19:00 мск в Нижнем Новгороде «Торпедо» начнёт выяснять отношения с «Сибирью».

Вывеска, может, не самая громкая, зато с интригой тут полнейший порядок. Дело в том, что это битва прямых конкурентов за попадание в плей-офф от Восточной конференции. Нижегородцы снова сменили конференцию, претендентов на топ-8 на Востоке стало ещё больше. Потому такие междусобойчики крайне важны.

Соперники замыкают кубковую восьмёрку. Новосибирцы находятся чуть выше — у них 13 очков против 12. Однако по факту положение подопечных Дэвида Немировски даже лучше, ведь они имеют две встречи в запасе. Шутить абсолютно некогда: «Амур» и «Нефтехимик» рядом, а главное — куча перенесённых игр у «Барыса», который в ближайшее время непременно начнёт подниматься.

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У «снеговиков» ситуация неприятная. Три поражения подряд, причём в двух случаях варианты имелись. По буллитам с одинаковым счётом 2:3 уступили «Северстали» и «Салавату Юлаеву». А накануне получили 0:4 от «Авангарда», хотя имели основания рассчитывать на большее. Проблемы всё те же.

Напрочь провалили дебют, пропустив две шайбы за 58 секунд. После этого Антон Красоткин покатил на лавку, хотя никаких вопросов к нему не было. Защита продолжает допускать глупые ошибки: отдаёт «пятачок», теряет своих игроков, допускает несогласованность. Дальше удалось добавить, но Игорь Бобков много выручал.

Николай Заварухин начинает нервничать, что видно по его пресс-конференциям. Пошли жалобы на календарь. Надолго выбыл Эрик О’Делл, повреждение у Санникова, никак не может набрать форму Харри Сятери. А тут ещё и выезд к прямому конкуренту, который много отдыхал и должен быть хорошо готов.

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«Торпедо» перетерпело непростой период и справилось в усечённом из-за коронавируса составе. Результаты на уровне: три победы в пяти предыдущих матчах. Правда, уступили как раз «Сибири» и «Амуру», но проводить две игры подряд в Хабаровске в принципе очень тяжело.

После того турне коллектив получил на восстановление аж 5,5 суток, то есть будет замечательно готов физически. А вот «Сибирь» проведёт четвёртый поединок за семь дней, свежести взяться тут элементарно неоткуда. Потому логично предположить, что хозяева выиграют «конёк», а это большое подспорье.

Статистика очных встреч тоже на их стороне. Нижегородцы на своём льду добыли три победы подряд, все — в основное время. В каждом случае забрасывали не меньше четырёх шайб, а в основное время проиграли лишь одну встречу из девяти последних. В общем, П1 с нулевой форой за 1.83 выглядит надёжно.

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Альтернативный вариант — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.79. Новосибирцы много пропускают, но и у подопечных Дэвида Немировски проблем достаточно. Они играют сами и дают играть другим, потому результативность обычно в порядке. Думается, четыре-пять голов мы тут увидим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Сибирь» 12 октября 2020 года

Битва прямых конкурентов. Нижегородцы отдыхали 5,5 суток, а «Сибирь» проведёт аж четвёртый матч за семь дней. Кроме того, в девяти предыдущих очных играх на своём льду «Торпедо» уступило в основное время лишь однажды. «Снеговики» сейчас не в лучшем состоянии, так что П1 с нулевой форой выглядит надёжно.

Ставка: победа «Торпедо» с нулевой форой за 1.83.