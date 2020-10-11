СКА — «Динамо». Прогноз: Вей и Ткачёв пробьют Бочарова, Шипачёв с Яшкиным найдут ответ

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Динамо» идёт за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Динамо» М 12 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Динамо» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — «Динамо» Москва (12.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. Например, в 19:30 мск в Санкт-Петербурге СКА начнёт выяснять отношения с «Динамо».

Это центральная игра дня наряду с битвой «Металлурга» и ЦСКА. Соперники входят в топ-5 Западной конференции, хотя дела у них складываются не лучшим образом. У петербуржцев позитива больше. Во-первых, в пяти предыдущих поединках добыто три победы. С учётом всех трудностей результат отличный.

Во-вторых, состав стремительно приближается к оптимальному. Хелльберг вернулся в заявку, по два матча провели Вей и Кемппайнен, вернулась целая группа опытных россиян. Понятно, что их физическое состояние далеко от оптимального, но у тренерского штаба по крайней мере появляется выбор. А кондиции игроки наберут через игру.

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Накануне СКА одолел ХК «Сочи». Будем считать, что там удача вернула должок за разгромное поражение от «Металлурга» и неудачу в Нур-Султане, где команда явно заслуживала большего. Дело в том, что «леопарды» смотрелись гораздо активнее, перебросав соперника аж в два с лишним раза (41:19).

Однако с завершением категорически не ладилось, а Йоэль Лассинанти действовал неубедительно. Гости бились до конца и при доле везения могли уйти в овертайм, но всё же уступили. Видно, что «армейцев» пока просто не хватает на 60 минут. Первый период получился крепким, а вот дальше заметно просели.

У «Динамо» поводов для оптимизма меньше. Уже четыре поражения в пяти встречах, причём единственная победа добыта над едва живым «Куньлунем» (6:3), который проигрывает всем подряд. Единственное — две из четырёх неудач состоялись за пределами основного времени. 4:5 Б со «Спартаком» и 2:3 ОТ с «Локомотивом».

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Плюс 2:4 от «Трактора» и 0:2 от ЦСКА. Проблемы всё те же: много лишних удалений, постоянные привозы на ровном месте, средненькая бригада вратарей. И полная зависимость от лидеров. Линберг и Пулккинен никак не могут поймать ритм, а вот Дмитрий Кагарлицкий накануне набрал два очка.

Вадим Шипачёв не сыграл в Ярославле из-за недомогания. Владимир Крикунов сказал, что в Санкт-Петербурге тот должен вернуться на лёд. Это, конечно, будет большим подспорьем. Ведь бело-голубые в последнее время кошмарно играют против СКА. Предыдущая победа в основное время датирована аж мартом 2016 года, это был второй раунд Кубка Гагарина.

Понятно, что сейчас сложностей у петербуржцев гораздо больше. Думается, проблем с результативностью не возникнет. У СКА не всё гладко с физической подготовкой, «Динамо» часто хватает удаления и много пропускает. «Обе забьют больше 1.5 гола» за 1.74 и «обе забьют в первые 30 минут» за 1.83 смотрятся недурно.

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Если искать более классические ставки, обращает на себя внимание П1 с нулевой форой за 1.68 и комбинированный вариант 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.77. Четыре гола мы тут наверняка увидим, а родные трибуны должны помочь хозяевам. СКА имел лишние сутки на отдых и был избавлен от перелётов, а вот динамовцы доигрались в Ярославле до овертайма и отдали много сил.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва 12 октября 2020 года

Обе команды имеют трудности: гости потерпели четыре поражения в пяти матчах, у хозяев лидеры только начинают возвращаться, им нужно набирать форму. СКА по-прежнему играет сам и даёт играть другим, результативность традиционно высока. «Динамо» часто хватает удаления и много ошибается в обороне, да и вратари не тащат. Зато вернётся Шипачёв. Думается, проблем с голами тут не возникнет.

Ставка: обе забьют в первые 30 минут за 1.83.