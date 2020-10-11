«Спартак» — «Куньлунь». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Рылов отыграются за неудачи на Ковалёве

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Куньлуня» идёт за 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» 12 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.20. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Куньлунь Ред Стар» (12.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. В 19:30 мск в Москве местный «Спартак» начнёт выяснять отношения с «Куньлунем».

Соперники переживают непростой период и находятся за пределами зоны плей-офф. С «Куньлунем» всё понятно: ещё в августе было очевидно, что это главный претендент на звание почётного донора КХЛ. Состав набирали в последний момент, причём уровню лиги он никак не соответствовал.

А коронавирус только добавил проблем. Тренерский штаб Алексея Ковалёва делает всё возможное, игроки стараются. Но нехватка исполнительского мастерства и постоянные кадровые изменения (травмы, положительные тесты) никак не дают наладить игру и обрести взаимопонимание.

Кто выиграет Лигу чемпионов? И чего ждать от «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»? Клубы Месси и Роналду вне топ-5 фаворитов, «Зенит» и «Краснодар» поборются, а вот «Локомотив» обречён.

Итог немного предсказуем. Позади уже 13 матчей, а в активе «Куньлуня» жалкие три очка. Победа всего одна, да и та техническая («Локомотив» отказался приезжать в Мытищи после вспышки COVID-19). Плюс дотянули до буллитов с «Салаватом Юлаевым», когда вратарь совершил более 50 сейвов.

На этом всё. Команда идёт на серии из пяти поражений и очень много пропускает. Вратари крутятся как белки в колесе, но этого не хватает. Накануне в Минске, например, Дмитрий Шикин совершил 36 спасений и до последнего сохранял интригу. Однако забить так и не удалось (0:2).

А вот нахождение «Спартака» за пределами топ-8 Запада — это неприятный сюрприз даже с учётом всех факторов. Легионеры уже вернулись, однако набор очков даётся с колоссальным скрипом. Три поражения подряд — это серьёзно, пусть и уровень соперников был хорош. 4:5 от ЦСКА, 1:7 от «Йокерита» и 1:2 ОТ с «Локомотивом».

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К счастью, в КХЛ есть «Куньлунь». Если не обыгрывать его (тем более на своём льду), то кого вообще обыгрывать? Состав у Олега Знарка потихоньку приблизился к оптимальному, лидеры худо-бедно набрали форму. На восстановление имелось аж 3,5 суток, по меркам КХЛ это солидный срок. Гости отдыхали на день меньше.

Потому не видим тут никаких других вариантов кроме уверенной победы красно-белых. Им нужно исправиться перед болельщиками, а оппонент идеально подходит для возвращения уверенности. П1 с форой (-1.5) за 1.83 смотрится нормально, можно даже рассмотреть П1 с форой (-2) за 2.20.

А нам больше нравится ставка П1 в первом периоде и матче, на неё букмекеры дают 2.42. Коэффициент очень хорош. Думается, проблем с мотивацией у хозяев не возникнут, они выскочат на лёд заведёнными и быстро завладеют преимуществом. Если вратарь гостей не будет творить чудеса, два очка от москвичей уплыть не должны.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь» 12 октября 2020 года

У «Спартака» три поражения подряд, отставание от зоны плей-офф составляет уже три очка. К счастью, в КХЛ есть «Куньлунь»: одна победа в 13 поединках, да и та техническая. Думается, на своём льду отдохнувшие красно-белые постараются победить худший клуб лиги максимально ярко. Надо извиниться перед болельщиками и вернуть себе уверенность.

Ставка: победа «Спартака» в первом периоде и матче за 2.42.