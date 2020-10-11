«Сочи» — «Авангард». Прогноз: Толчинский, Чинахов, Гарипов и Емелин разочаруют букмекеров

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» — «Авангард». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.54, успех «Сочи» идёт за 5.50.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 12 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ ХК «Сочи» — «Авангард» (12.10.2020)
Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. В 19:30 мск в Сочи местный одноимённый клуб начнёт выяснять отношения с «Авангардом».
У «леопардов» жизнь потихоньку налаживается. Состав близок к оптимальному, а календарь в ближайшее время наконец-то приобретёт человеческий вид. Потому что пока в подавляющем большинстве случаев сражаться приходилось с грандами, из-за чего стабильный набор очков был невозможен.
Позади почти полтора месяца, полёт нормальный. Девять баллов в 12 встречах, 10-е место в Западной конференции. Вроде бы результат слабый, но даже у «Спартака» всего на одно очко больше (и это при лишней игре). И самое главное — подопечные Александра Андриевского заметно добавили по качеству хоккея.
Наконец-то подаёт признаки жизни большинство, худо-бедно добавляют легионеры. Не хватает только везения. В трёх предыдущих поединках одержаны две победы, хотя имелись основания рассчитывать на большее. Обыграли рижское (4:2) и минское «Динамо» (2:1), а вот в Санкт-Петербурге не сдюжили (3:4).
Строго говоря, «Сочи» смотрелся гораздо лучше СКА, у которого целый ряд опытных хоккеистов только набирают форму после карантина. Вот только с завершением не ладилось. Перебросали хозяев в два с лишним раза (19:41) и уступили. Не хватало давления на «пятачке», плюс Михаил Бердин поймал кураж. А Йоэль Лассинантти, напротив, не выручил.
«Авангард» тем временем получил 5,5 суток на восстановление, после чего быстро переломил об колено «Сибирь» (4:0). Забросил две шайбы за шесть минут, но хватку не ослабил. В итоге довёл дело до разгрома. Дважды реализовал большинство, несколько раз надолго запирал оппонента в его зоне. В общем, произвёл хорошее впечатление.
В то же время линия букмекеров вызывает удивление. Омичи, конечно, фавориты, но давать на их победу в основное время на чужом льду коэффициент в районе 1.50 — это перебор. ХК «Сочи» сейчас хорош, просто так он никого не отпустит. На отдых было 2,5 дня, то есть физически хозяева должны быть готовы.
Ну и главное. За всю историю противостояния соперники пересекались в Сочи пять раз. В четырёх случаях победили хозяева. Брать ли 1Х за 2.60 — дело вкуса, всё же подопечные Боба Хартли в полном порядке. А вот П1 с форой (+1.5) за 1.90 и ИТБ 1.5 гола ХК «Сочи» за 1.86 смотрятся интересно. Лёгкой победы у «ястребов» тут быть не должно.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Авангард» 12 октября 2020 года
«Авангард» в полном порядке, без вопросов. Однако и «Сочи» в последнее время добавил: две победы в трёх матчах и незаслуженное поражение от СКА в Санкт-Петербурге. Атака смотрится бодро, большинство проявляет признаки жизни. И главное: соперники пересекались в Сочи пять раз, в четырёх случаях победили хозяева. Омичи, конечно, фавориты, но легко им тут не будет.
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Сочи» за 2.86.
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