СКА — «Динамо», Медведев с Рублёвым в Петербурге и другие матчи: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ определился чемпион, в НБА подходит к концу плей-офф, а в теннисе накануне завершился «Ролан Гаррос». Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 12 октября.
На что ставить в футболе 12 октября
Вторая международная пауза в сезоне взяла время на передышку. Накануне завершился третий тур Лиги наций УЕФА, понедельник — затишье перед бурей. Уже во вторник стартует четвёртый тур, а пока сборные получают возможность отдохнуть и зализать раны.
Квалификация на ЧМ-2022 в Южной Америке также на паузе: все сыграли по одному матчу, завтра начнутся вторые. Пока поживиться можно разве что товарищескими встречами, однако вывески откровенно унылые. Того — Судан (17:00 мск), ОАЭ — Узбекистан (17:20) и Гана — Катар (18:30).
Один поединок состоится к квалификации молодёжного Евро-2021, вот тут вывеска интереснее. Франция сразится со Словакией, начало — в 22:00 мск. По одной игре пройдут в ПФЛ, Первом дивизионе чемпионата Нидерландов и Второй лиге Англии. В общем, с футболом в понедельник туго.
Матчи по хоккею для ставок 12 октября
Зато с хоккеем полный порядок! Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, столь насыщенных дней не было уже давно. Сразу восемь матчей, есть и действительно классные противостояния. В Магнитогорске «Металлург» сразится с ЦСКА (17:00), а в Санкт-Петербурге СКА померяется силами с московским «Динамо» (19:30).
Остальные игры: «Салават Юлаев» — «Барыс» (14:30), «Йокерит» — «Локомотив» (17:30), «Торпедо» — «Сибирь» (19:00), «Витязь» — «Амур», «Спартак» — «Куньлунь» и ХК «Сочи» — «Авангард» (все — 19:30). Также целая россыпь матчей состоится в ВХЛ и МХЛ.
На что ещё ставить 12 октября
Самое главное — теннис. «Ролан Гаррос» закончился, перемещаемся в Санкт-Петербург. Здесь в понедельник стартует турнир категории АТР500. Даже после отказа нескольких видных спортсменов подбор участников впечатляет. Посев возглавляет Даниил Медведев, также в деле Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Все они, правда, стартуют только 13 октября.
Wild card получили опытный Евгений Донской и Аслан Карацев, который в последнее время вдоволь пошумел на челленджерах. Также до Санкт-Петербурга добрались Денис Шаповалов, Стэн Вавринка, Борна Чорич, Вашек Поспишил, Александр Бублик, Тейлор Фритц и многие другие.
Кроме того, в Москве продолжится второй этап Кубка России по фигурному катанию. У юношей (13:45) и девушек (16:20) запланированы короткие программы, в танцах на льду среди юниоров состоятся ритм-танцы (18:15).
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