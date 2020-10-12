Боливия — Аргентина. Прогноз: Месси задохнётся в горах, Лаутаро и Паредес не выручат

13 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Боливия — Аргентина. Начало — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех Боливии оценён букмекерами коэффициентом 4.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Боливия — Аргентина

Букмекеры считают, что матч Боливия — Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на обе забьют можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Боливия — Аргентина (13.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катали товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзно.

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Тут стартовал квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Первый тур остался позади, на очереди второй. 13 октября на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе сборная Боливии будет принимать Аргентину, начало — в 23:00 мск. Формально одна из двух слабейших команд КОНМЕБОЛ сразится с призёром пяти из шести последних Кубков Америки.



То есть имя фаворита тут вроде очевидно. Зелёные не появлялись на чемпионата мира с 1998 года, а первый раунд Кубка Америки преодолели лишь в одном из восьми последних случаев. Состав необычайно скромный, практически все выступают во внутреннем первенстве или чемпионате Мексики.

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В первом туре боливийцы без шансов проиграли сборной Бразилии со счётом 0:5. Даже на статистику смотреть больно: 20:3 по ударам, 9:1 по попаданиям в створ, 69 на 31 по владению мячом. У сборной Аргентины уровень амбиций принципиально иной. Лионель Месси снова тут, ему в помощь — Лаутаро Мартинес, Сальвио, Паредес, Отаменди, Окампос, Де Пауль, Тальяфико, Алехандро Гомес, Корреа.



В первом туре «альбиселесте» одолели на своём поле сборную Эквадора (1:0). Единственный мяч забили с пенальти в дебюте, после чего спокойно засушили игру через контроль мяча. Создали не так много, но у соперника не было вообще ничего. Четыре удара в сторону ворот за 90 минут, все — мимо.



Возникает вопрос — так в чём проблема? В высокогорье. Стадион «Эрнандо Силес» расположен на высоте 3601 метр на уровнем моря. Строго говоря, это уже давно главный козырь скромной, но гордой сборной Боливии. Практически все очки она набирает на своём поле, ведь играть на такой высоте гостям крайне сложно.

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Собственно, достаточно вспомнить историю противостояния. За последние 15 лет аргентинцы гостили в Боливии три раза. И набрали одно очко. 1:6 в апреле 2009 года, 1:1 в марте 2013 и 0:2 в марте 2017. Это всё. Вот и получается, что лезть в форы ни в коем случае нельзя. П2 за 1.75 — это максимум.



Аргентинцы сами прекрасно понимают, что их ждёт большое испытание, задохнуться на высокогорье легче лёгкого. С качеством футбола по-прежнему проблемы, работа Лионеля Скалони вызывает массу критики. Думается, гости постараются максимально строго сыграть в обороне. Самый очевидный вариант — много владеть мячом, чтобы мало за ним бегать.



Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за 1.95 и тоталом меньше 2.5 гола за тот же коэффициент 1.95. Варианты посмелее — Боливия не забьёт за 2.45 или даже П2 всухую за 3.30. Ждём закрытой игры, при которой счёт 1:0 или 0:0 вполне вероятен. Стратегически ничья в Боливии вполне устроит фаворита.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Боливия — Аргентина 13 октября 2020 года

Стадион «Эрнандо Силес» находится на высоте 3601 метр над уровнем моря, гранды стабильно теряют тут очки. Скажем, сборная Аргентины за 15 последних лет гостила в Боливии трижды, набрав всего одно очко. 1:6, 1:1 и 0:2. Состав у хозяев гораздо скромнее, однако показать свой лучший футбол «альбиселесте» будет невероятно трудно. Большого числа голов не ждём.



Ставка: обе забьют — нет за 1.95.