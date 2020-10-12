Перу — Бразилия. Прогноз: хитрый Фарфан даст бой Неймару, Коутиньо, Фирмино и Тьяго Силве

14 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Перу — Бразилия. Начало — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех Перу оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Перу — Бразилия 14 октября

Букмекеры считают, что матч Перу — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на обе забьют можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Перу — Бразилия (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катали товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

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Тут стартовал квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Первый тур остался позади, на очереди второй. 14 октября на стадионе “Насьональ” в Лиме сборная Перу будет принимать Бразилию, начало — в 3:00 мск. Старт квалификации сложился для обеих команд удачно, теперь они постараются развить успех. Естественно, гости идут явным фаворитом.



В субботу они в родных стенах разнесли сборную Боливии. Неймар всё же появился на поле, никаких проблем не возникло. 2:0 к исходу получаса игры, 4:0 к середине второго тайма, 5:0 к финальному свистку. Вторая половина превратилась в формальность, тренерский штаб смог поберечь нескольких футболистов основы.

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Фирмино, Тьяго Силва и Коутиньо покинули поле ещё в середине второго тайма. Преимущество “селесао” действительно было подавляющим, что видно даже по статистике. 20:3 по ударам, 9:1 по попаданиям в створ, 69:31 по владению мячом. Фаворит играл с запасом и сэкономил силы.



Впрочем, сборная Боливии — одна из двух слабейших в Южной Америке. Перу гораздо опаснее, особенно на своём поле. Джефферсон Фарфан с партнёрами не просто так попали на ЧМ-2018. Новую квалификацию они открыли гостевой ничьей с крепким Парагваем — 2:2. Дубль оформил Андре Каррильо.



Хозяева смотрелись активнее: действовали первым номером, создали чуть больше. И всё же говорить о большом преимуществе не приходится, так что результат вполне справедлив. Состав у бело-красных крепкий, хотя в основном это касается созидателей. Есть знакомый болельщикам “Краснодара” Кристиан Куэва, Каррильо, Ренато Тапио из “Сельты”, опытный Йосимар Йотун.

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Разумеется, уровень исполнителей у бразильцев гораздо выше, но на этот раз фавориту придётся приложить больше усилий. Справедливости ради, Перу — довольно удобный соперник для “селесао”. За последние 15 лет они провели восемь официальных матчей: шесть побед, ничья и поражение.



Бразильцы сэкономили силы с Боливией, проблемы с физической готовностью вряд ли возникнут. В то же время лезть в больше форы опасно, поскольку на своём поле Перу в порядке. П2 с форой (-1) за 1.70 — нормально, а вот дальше уже риск кажется чрезмерным.



Нам нравится классическая ставка обе забьют за 2.00. Дело в том, что фаворит по-прежнему не может рассчитывать на Алисона. Его подменяет Вевертон — опытный голкипер (32 года), вот только всю карьеру он провёл в родной стране и имеет минимальный опыт в национальной команде.

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А у Перу есть Фарфан, Каррильо и ещё пара техничных футболистов. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.24. Ждём тут чего-то вроде 1:2 или 1:3, но подстраховаться на случай 1:1 всё же имеет смысл.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Перу — Бразилия 14 октября 2020 года

Разумеется, шансы сборной Бразилии выше. Накануне она разнесла Боливию со счётом 5:0, не включаясь на полные обороты. Проблемы со свежестью вряд ли возникнут. В то же время атака у перуанцев бодрая (Каррильо, Фарфан), на своём поле они часто кусают фаворитов. А у “селесао” нет Алисона, которого подменяет 32-летний Вевертон. Думается, гости наберут очки, но всё же пропустят.



Ставка: обе забьют за 2.00.