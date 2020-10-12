Чили — Колумбия. Прогноз: Видаль с Алексисом Санчесом задавят Фалькао, Хамеса и Барриоса

14 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Чили — Колумбия. Начало — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Колумбии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех Чили оценён букмекерами коэффициентом 2.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Чили — Колумбия 14 октября

Букмекеры считают, что матч Чили — Колумбия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на обе забьют можно за 2.02.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Чили — Колумбия (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катали товарищеские матчи и выясняют отношения в Лиге наций, в Южной Америке всё гораздо серьёзнее.

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Тут стартовал квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники вошли в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



Первый тур остался позади, на очереди второй. 14 октября на стадионе «Насьональ» в Сантьяго сборная Чили будет выяснять отношения с Колумбией, начало — в 04:00. Пожалуй, это самая яркая вывеска второго тура, поскольку Аргентина с Бразилией сразятся с соперниками попроще, а тут обе команды обладают крепкими составами.



Правда, старт квалификации ЧМ-2022 сложился для них противоположным образом. Сборная Колумбии спокойно разгромила слабую Венесуэлу со счётом 3:0. К 26-й минуте преимущество достигло двух мячей, к перерыву — трёх. Второй тайм превратился в формальность, Карлуш Кейруш поберёг лидеров.

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Куадрадо и Мурьель покинули поле на исходе часа игры, Хамеса и Сапату заменили на 74-й минуте. Силы удалось сэкономить, физическая готовность должна быть на уровне. После перерыва «кофейщики» действовали в режиме экономии энергии. Спокойно контролировали мяч, никуда не спешили.



А вот сборная Чили на выезде потерпела чертовски обидное поражение от Уругвая (1:2). Пропустила с пенальти в первом тайме, довольно быстро отыгралась. Дело катилось к ничьей, а на 93-й минуте не уследили за мощным Макси Гомесом. Тот вернул хозяевам лидерство, времени спастись уже не осталось.



Строго говоря, ничья казалась гораздо более справедливым исходом. Соперники показали довольно закрытый футбол, остроты было немного. А за пару минут до решающего гола мяч попал в руку защитнику Уругвая в его штрафной, но арбитр пенальти не назначил. Теперь подопечным Рейнальдо Руэды (он, между прочим, как раз колумбиец) нужно кровь из носу набирать очки, иначе положение станет неприятным.

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На наш взгляд, букмекеры напрасно отдают преимущество «кофейщикам». Состав у них крепкий, но и у Чили с подбором исполнителей полный порядок: до национальной команды добрались Арангис, Артуро Видаль, Алексис Санчес, Варгас. Разве что на последнем рубеже без Клаудио Браво всё не так гладко.



На своём поле «ла роха» по умолчанию в порядке, да и статистика очных встреч говорит в пользу хозяев. В десяти матчах чилийцы добыли пять побед, четыре раза сыграли вничью и уступили лишь однажды (в далёком 2012 году). П1 с нулевой форой за 2.03 смотрится нормально, альтернатива — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Чили — Колумбия 14 октября 2020 года

Чили потерпели обидное поражение от Уругвая на выезде, но там игра оказалась абсолютно равной. Букмекеры отдают преимущество Колумбии, хотя на своём поле «ла роха» всегда была хороша. Статистика очных встреч тоже говорит в её пользу: пять побед и всего одно поражение в десяти последних матчах. П1 с нулевой форой за 2.03 выглядит довольно надёжно.



Ставка: победа сборной Чили с нулевой форой за 2.03.