Украина — Испания. Прогноз: 90 минут боли для Андрея Шевченко. Фати и Рамос слишком хороши

13 октября Украина примет Испанию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.55.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Украина — Испания 13 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Украина — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций Украина — Испания (13.10.2020)

Не успел ещё в Лиге наций УЕФА отгреметь третий тур, как уже пришло время играть четвёртый. Следующая международная пауза будет только через месяц, а потому плотность календаря крайне высока. Перерыв составил всего сутки. Откроют программу 13 октября семь матчей, а завершат на следующий день сразу 20.

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Среди прочих во вторник в четвёртой группе лиги А сразятся сборная Украины и сборная Испании. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы болельщиков в небольшом количестве, а потому весьма вероятно, что вторая подряд домашняя игра украинцев пройдет с поддержкой трибун.



Из тех, кто сейчас присутствует в расположении Андрея Шевченко, никто не имеет проблем с COVID-19. Готовятся сыграть со сборной Испании те же футболисты, что и в двух предыдущих ноябрьских встречах. Единственной потерей (правда, весьма серьёзной) станет Руслан Малиновский. Полузащитник итальянской «Аталанты» получил «горчичник» в прошлом матче и теперь отбывает дисквалификацию.



Из-за кадровых проблем, связанных с травмами и коронавирусом, в прошлом матче украинцы вновь выставили крайне экспериментальный состав. Немцы же приехали в боевом расположении духа, вернулись игроки мюнхенской «Баварии». В итоге хозяева уступили со счётом 1:2.

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Гости держали мяч, много атаковали и открыли счёт уже на 20-й минуте. Практически сразу после перерыва подопечные Йоахима Лёва забили второй, благодаря ляпу Георгия Бущана. Впрочем, ругать голкипера никак нельзя, ведь он совершил целых 10 спасений. Без него гости забили бы никак не меньше пяти-шести. С игры ничего опасного сборная Украины не придумала, а забила лишь с пенальти на 76-й минуте.



Сборная Испании накануне выезда в Киев без потерь тоже не обошлась. Из-за повреждений расположение команды покинули защитник английского «Лидс Юнайтед» Диего Льоренте и нападающий испанского «Вильярреала» Жерар Морено. Впрочем, назвать их незаменимыми нельзя, а остальные находятся в хорошей форме.



В матче третьего тура, который тоже состоялся 10 октября, испанцы принимали сборную Швейцарии (1:0). Получилось выиграть, но надо сказать, что преимущество хозяев было не таким уж мощным. Они много владели мячом, однако подходы к воротам швейцарцев давались с трудом.

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Понятно, что с Украиной, оставшейся без внушительного ряда ключевых игроков, «красная фурия» будет фаворитом. Даже с учётом того, что играть придётся в гостях при украинских болельщиках. На наш взгляд, хозяевам будет трудно рассчитывать на положительный результат.



Прошлая очная встреча соперников в Испании завершилась мощной победой хозяев со счётом 4:0. Испанцы доминировали на всех участках поля, владели мячом 70% времени и быстро убили интригу. За 90 минут они нанесли 25 ударов по воротам и подали девять угловых.



Мы бы ждали примерно того же сценария и в предстоящем поединке. Сборная Испании наверняка снова приберет мяч к своим рукам, так что вполне можно проверить ставку П2 по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.72. Испанцы не стесняются подавать угловые, в среднем за игру они успевают разыгрывать семь корнеров.

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А сборная Украины, вероятно, снова будет вынуждена обороняться. Играть в контроль банально некем. Да и больно уж соперник грозный.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Украина — Испания 13 октября 2020 года

У сборной Украины серьёзные кадровые проблемы, а без большинства ключевых игроков противопоставить что-то Испании практически невозможно. У испанцев тоже есть потери, но они не такие уж значительные. Первую очную встречу в Испании хозяева выиграли со счётом 4:0, хотя состав у украинцев был основной. На наш взгляд, сейчас стоит ожидать примерно того же.



Ставка: победа Испании по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.72.