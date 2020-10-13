Беларусь — Казахстан. Прогноз: Лисакович и Мартынович разберутся с Зайнутдиновым в Минске

После трёх туров все четыре сборные набрали по четыре очка. Красота!

14 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Беларусь — Казахстан. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Беларуси в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех Казахстана оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.13.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Беларусь — Казахстан 14 октября

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Беларусь — Казахстан 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Поставить на обе забьют можно за 2.50. На гол в первые 15 минут дают 4.30.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Беларусь — Казахстан (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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Третий тур позади. Впереди четвёртый, после которого футболисты отбудут в расположение клубов. 14 октября в Минске на стадионе “Динамо” сборная Беларуси будет выяснять отношения с Казахстаном, начало — в 21:45 мск. Четвёртая группа в лиге С просто восхитительная, и это не шутка.



Дело в том, что тут сложилась восхитительная ситуация. Позади три поединка, а все четыре команды набрали строго по четыре очка. Формально лидирует Казахстан, на второй строчке находится Албания, на третьей — Беларусь, а замыкает квартет Литва. Разница голов в двух лучших коллективов “+1”, у двух худших — “-1”. Красота!



Самое забавное, что после первой международной паузы у всех тоже было одинаковое количество очков. В третьем туре оба матча завершились вничью, разница только в счёте. Казахстан в родных стенах выстоял против Албании: действовал вторым номером, терпел и всё же не пропустил. Вратарь Стас Покатилов в нужный момент подтащил (0:0).

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А сборная Беларуси на выезде ушла от поражения в поединке с Литвой (2:2). Подопечные Михаила Мархель владели территорией, однако непосредственно моментов у хозяев оказалось больше. Выручил нападающий “Локомотива” Виталий Лисакович: вышел на замену, реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Правда, прибалты быстро отыгрались.



Строго говоря, уровень соперников максимально близок. В первом круге Беларусь вырвала победу в Алматах (2:1), решающий мяч на 86-й минуте забил всё тот же Лисакович. Обе команды имеют внушительное количество проблем, а у хозяев в сборную вызваны далеко не все лучшие. Причины угадать нетрудно.



Букмекеры категорически не ждут голов. Даже на тотал больше 1.5 мяча дают нестыдный коэффициент 1.62. И тут начинается самое интересно. Сборные пересекались за последние 11 лет четыре раза, обычно проблем с результативностью не возникало: 5:1, 4:0, 1:1 и 2:1. Как ни крути, а линия на тоталы выглядит сомнительно.

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Забивать у Беларуси есть кому, а вот в обороне всё грустно. Тотал больше 2 мяча идёт за прекрасные 2.17 — возьмём. Ставка попроще — ИТБ 1 гола сборной Беларуси за 1.75. Сборная Казахстана умеет удивлять на своём поле, а вот в гостях менее опасна.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Беларусь — Казахстан 14 октября 2020 года

Букмекеры совсем не ждут в этом матче голов, хотя все четыре предыдущие очные встречи получались результативными — 5:1, 4:0, 1:1 и 2:1. Беларусь накануне умудрилась пропустить два мяча от слабой Литвы, и это ей ещё повезло. Зато Виталий Лисакович в полном порядке. Думается, пару-тройку голов мы тут увидим.



Ставка: тотал больше 2 гола за 2.17.