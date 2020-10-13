Турция — Сербия. Прогноз: сборную России не обыграли, а Тадича, Йовича и Митровича прижмут

Турция была близка к победе в Москве, лишь победа оставит реальный шанс на первое место.

14 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Турция — Сербия. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Турции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 3.04. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Турция — Сербия 14 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Турция — Сербия 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Поставить на обе забьют можно за 1.88. На гол в первые 15 минут дают 3.50.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Турция — Сербия (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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Третий тур остался позади. Впереди четвёртый, после которого футболисты отбудут в расположение клубов. 14 октября в Стамбуле на стадионе “Али Сами Йен” сборная Турции будет выяснять отношения с Сербией, начало — в 21:45 мск. Это соперники сборной России по группе 3 в лиге В.



Строго говоря, это аутсайдеры квартета, которые получают последний шанс включиться в борьбу за попадание в ведущий дивизион. Поражение поставит крест на надеждах зацепиться за первое место, да и ничья осложнит задачу. Ведь половина дистанции уже позади, а конкуренты ушли далеко.



У России семь очков, у Венгрии — шесть. Турция набрала два балла, Сербия — лишь одно. И ведь нельзя сказать, что они заметно уступают конкурентам по уровню исполнителей или качеству футбола. Скорее, наоборот. Интересных футболистов в у них даже больше, по крайней мере в группе атаки.

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Не хватает в первую очередь стабильности и организованности. Сербы упорно не могут нащупать баланс: целый ряд игроков находятся на виду в топ-5 европейских лиг, а результаты так себе. Много проблем в обороне, постоянная тренерская чехарда тоже не способствует прогрессу.



У турков тоже хватает ярких созидателей, но направить энергию в нужное русло удаётся далеко не всегда. Собственно, мы прекрасно видели это на днях. В Москве подопечные Шенола Гюнеша ужасно провели первый тайм — пропустили лишь однажды, хотя вполне могли вытащить из сетки ворот три-четыре мяча.



А после перерыва всё резко изменилось. Вышел шустрый Дженгиз Ундер, а после замены Далера Кузяева на Дениса Черышева у россиян резко просел левый фланг. “Лунные звёзды” быстро отыгрались и оказались гораздо ближе ко второму мячу. Где-то не хватило точности, где-то подтащил Антон Шунин, где-то вратарю помог каркас ворот (1:1).

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В сентября игра сборной Турции оставляла гнетущее впечатление: они владели мячом, но действовали крайне предсказуемо. Подачи с фланга, забросы в штрафную, дальние удары. Да и всё. Постепенно наметился прогресс: три гола в гостевом матче со сборной Германии (пусть соперник и выставил второй состав), классный второй тайм в Москве.



Сербы тем временем уступили на своём поле венграм (0:1). Пропустили в середине первого тайма, владели инициативой, а пробить Петера Гулачи не смогли. Подходы имелись, стандартных положений было очень много. Не хватало последнего паса. Тренерский штаб даже провёл двойную замену в перерыву, однако взбодрить подопечных не смог.



Обе команды щедро растеряли очков, теперь нужна только победа. Потому ждать у моря погоды соперникам не с руки, надо лезть вперёд и атаковать. Турки, кажется, нащупали свою игру. В родных стенах они наверняка выдадут агрессивный дебют и постараются сразу прижать оппонента. А сербы хороши на контратаках.

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В общем, тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.01 смотрится надёжно. Если команды ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Альтернативный вариант — гол в каждом тайме, на этот вариант дают 1.92.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Турция — Сербия 14 октября 2020 года

Команды находятся на дне квартета, реальный шанс побороться за первое место появится только в случае победы. То есть ждать у моря погоды и катать вату смысла нет. Благо что Турция, похоже, наконец-то поймала ритм: второй тайм в Москве получился мощным. Хозяева пойдут вперёд, а сербы хороши на контратаках. Гол до перерыва наверняка состоится.



Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.01.