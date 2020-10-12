«Торпедо» — «Динамо-Брянск». Прогноз: Игнашевич, Лебеденко и Гордюшенко испытают проблемы

13 октября «Торпедо» примет «Динамо-Брянск» в матче 15-го тура Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Торпедо» — «Динамо-Брянск» 13 октября

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Торпедо» — «Динамо-Брянск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.

Анализ и прогноз матча «Торпедо» — «Динамо-Брянск» (13.10.2020)

Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и квалификации ЧМ-2022, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 15-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 13 октября сразятся московское «Торпедо» и брянское «Динамо». Их встреча начнётся в 19:30 мск и пройдёт в Москве.

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Сергею Игнашевичу удалось взять победный курс после неудачных встреч с «Нижним Новгородом» (0:2) и «Чертаново» (0:0). Его подопечные добыли две победы в матчах с «Томью» (1:0) и «Иртышом» (2:0). Победы абсолютно заслуженные, но тут надо бы сказать, что и та, и другая команда находятся на дне турнирной таблицы.



Впрочем, отдать должное «автозаводцам» стоит. За 14 туров они набрали 25 баллов и приблизились к группе лидеров. До замыкающего топ-4 «Спартака-2» не хватает трёх пунктов, а лидер «Нижний Новгород» оторвался на шесть.



Трудно сказать, что брянское «Динамо» окончательно оправилось от последствий коронавируса. Да, в последних двух турах команда набрала четыре из шести возможных очков. Но подбор соперников тут, мягко говоря, слабоват.

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Сперва «брянские волки» скатали нулевую ничью с «Факелом», который идёт на 18-й строчке, а затем победили «Шинник» (2:0), который идёт на 21-м месте. При этом не лишним будет сказать, что в обоих случаях противники местами даже превосходили брянскую команду.



Тягаться с московским «Торпедо» на его поле будет тяжело. Москвичи не пропускают уже три игры кряду, в то время как бело-синие из пяти предыдущих поединков забивали лишь в двух. Любопытно также, что «Динамо» за пять выездов, которые оно успело сделать, забило всего три гола.



Однако с результативностью в домашних играх у подопечных Сергея Игнашевича всё не так уж и гладко. Всего лишь четыре гола за пять игр. А потому можно вполне подумать над классической ставкой тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

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Слегка поднять выигрыш можно комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают коэффициент 1.95. Всё же «Торпедо» выглядит на данный момент предпочтительнее и за очки наверняка зацепится. Ждём тут чего-то вроде 1:0 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Динамо-Брянск» 13 октября 2020 года

Брянское «Динамо» до конца не оправилось от последствий коронавируса, дела с голами в последнее время обстоят туго. «Торпедо» сейчас выглядит несколько предпочтительнее, но на своём поле результативностью похвастаться не может. А потому града голов не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.