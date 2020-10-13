«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Чинахов, Шумаков и Покка опять разберутся с Кошечкиным

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Металлурга» идёт за 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 14 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» 14 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» (14.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. 14 октября вновь смело можно назвать праздником хоккея. Во вторник состоялся всего один матч, зато в среду их будет сразу семь. Самый ранний стартует в 17:00 мск в Магнитогорске, где местный «Металлург» станет выяснять отношения с «Авангардом».

Вывеска замечательная. «Лисы» набрали серьёзный ход, добыв четыре победы подряд. Досталось «Нефтехимику» (4:1), СКА (4:1), «Автомобилисту» (4:3 Б) и даже ЦСКА (6:4). Всё это без Сергея Мозякина, который по-прежнему восстанавливается от травмы и находится отдельно от команды.

Вдобавок ко всему коронавирус подхватил главный тренер Илья Воробьёв. Впрочем, это не помешало накануне в ярком стиле одолеть ЦСКА. Справедливости ради, реализация у хозяев оказалась сумасшедшей, залетало практически всё. Тем не менее результат более чем справедлив, москвичи непривычно много ошибались в защите.

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Игра выдалась неожиданно бодрой и открытой, быстрые голы придали соперникам импульс. Магнитогорцы набрали 22 очка в 15 поединках и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Вот только выдыхать рано, теперь предстоит принимать «Авангард».

А это лидер Востока. Омичи отдыхали 5,5 суток, после чего разнесли «Сибирь» и «Сочи» с общим счётом 11:2. Триумфально вернулся Вилле Покка: отсутствовал месяц, сходу сделал 1+1 и забил красивейший гол. Прекрасно работает большинство (три гола в формате «5 на 4» в Сочи), в полном порядке вратари.

Если ЦСКА внезапно стал любимым клиентом «Металлурга», то с «ястребами» ситуация обратная. Команды успели пересечься в нынешнем сезоне дважды, ММг так и не забил. 0:4 на своём льду и 0:2 на выезде. Первый матч вообще прошёл в одну калитку, уже к середине второго периода всё стало ясно. В Балашихе интрига жила до самого конца, но пробить Эмиля Гарипова не вышло.

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Как видно, соперники сейчас на ходу. «Лисы» в шести встречах после неудачи в Балашихе лишь однажды забросили меньше трёх шайб (2:3 с «Автомобилистом»), а «Авангард» отдохнул и взялся за дело с новыми силами. Плюс возвращение Покки — большая помощь для обороны и большинства.

Думается, с голами на этот раз проблем не возникнет, четыре-пять шайб мы увидим. Мы бы выбирали между Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.14 и П2 с нулевой форой за 1.91. Столь яркие победы, как у «Металлурга» накануне, часто отнимают огромное количество эмоций. А подопечные Боба Хартли прекрасно наказывают за потерю концентрации. Ждём тут чего-то вроде 3:2 или 2:2 в пользу «ястребов».

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» 14 октября 2020 года

Соперники сейчас на ходу: у «Металлурга» четыре победы подряд, а «Авангард» после отдыха оформил два разгрома с общим счётом 11:2. Проблем с голами быть не должно. В то же время шансы гостей смотрятся чуть выше. У них вернулся Вилле Покка, отличное большинство и порядок с вратарями. А вот «лисы» накануне отдали очень много эмоций с ЦСКА. Возьмём Х2 через общий верх.

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 гола за 2.14.