Красно-синие ни разу за сезон не проигрывали в двух матчах подряд.

«Йокерит» — ЦСКА. Прогноз: Андронов и Шалунов выиграют в Финляндии после 4:6 на Урале

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — ЦСКА. Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Йокерита» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 14 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 14 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» — ЦСКА Москва (14.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

Чили — Колумбия. Прогноз: Видаль с Алексисом Санчесом задавят Фалькао, Хамеса и Барриоса В десяти последних очных встречах «ла роха» уступила лишь однажды.

Впрочем, первенство продолжается. 14 октября вновь смело можно назвать праздником хоккея. Во вторник состоялся всего один матч, зато в среду их будет сразу семь. В 18:30 мск в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» местный «Йокерит» начнёт выяснять отношения с московским ЦСКА.

Вообще соперники в полном порядке. Красно-синие недавно выдали серию из семи побед и уверенно возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, а «шуты» ловко вышли с карантина и принялись штамповать очки: шестое место на Западе, хотя конкуренты провели на две-пять встреч больше.

Вот только предыдущие матчи команды дружно проиграли, причём довольно неожиданно. Подопечные Игоря Никитина во второй раз в сезоне дали сбой с «Металлургом» (4:6). Снова не лучшим образом выглядел Александр Шарыченков, но к обороне претензий не меньше. Отдавали «пятачок», ошибались при передачах в своей зоне, часто проигрывали единоборства у бортов.

Перу — Бразилия. Прогноз: хитрый Фарфан даст бой Неймару, Коутиньо, Фирмино и Тьяго Силве Бразильцы разнесли в первом туре Боливию, но бело-красные на своём поле хороши.

Единственный плюс — боролись до самого конца, хотя у соперника залетало практически всё. Сократили отставание до минимума, шестую шайбу получили в пустые ворота. Ларс Юханссон уже готовится вернуться в общую группу, в течение недели он наверняка дебютирует в сезоне. Также не было Лайпсика, Игорь Никитин объяснил это ротацией.

«Йокерит» пережил примерно то же самое: победная серия, а затем обидная неудача. На своём льду уступили «Локомотиву», который совсем недавно дождался лидеров с карантина и выступает в плотном графике. Поединок получился плотным и нервным (2:4), хозяева действовали активнее, но ярославцы очень хорошо реализовывали моменты.

Собственно, это видно даже по статистике: четыре гола с 20 бросков. Вплоть до 56-й минуты счёт оставался равным, а затем финны схватили первое удаление. Оно оказалось роковым — реализовали за 22 секунды (Павел Красковский в порядке), а в следующей смене фактически убили интригу.

Украина — Испания. Прогноз: 90 минут боли для Андрея Шевченко. Фати и Рамос слишком хороши Украинская сборная проиграла четыре последних матча испанцам с общим счётом 0:10.

Букмекеры выставляют практически равную линию. Напрягает только график ЦСКА: третий гостевой матч за пять суток — это неприятно. Однако возможности для ротации у тренерского штаба имеются, тот же Лайпсик наверняка вернётся в состав. Потому возьмём П2 с нулевой форой за 1.83.

Логика предельно простая. ЦСКА ни разу не проигрывал в сезоне два матча подряд, тем более — в основное время. Для Игоря Никитина важно избегать неудачных серий и быстро реагировать на сбои. Потому за очки москвичи наверняка зацепятся. Всё же оборона у «Йокерита» не самая мощная.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Йокерит» — ЦСКА 14 октября 2020 года

Обе команды выдали победные серии, после чего синхронно проиграли. «Йокерит» дома не справился с «Локомотивом», ЦСКА пропустил шесть шайб в Магнитогорске. Красно-синие ещё не проигрывали два матча подряд в сезоне, тем более — в основное время. Игорь Никитин умеет обходиться без неудачных серий, так что за очки москвичи наверняка зацепятся. П2 с нулевой форой смотрится надёжно, коэффициент хороший.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.83.