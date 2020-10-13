«Спартак» — «Барыс». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Широков приблизятся к зоне плей-офф

14 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Барыс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Барыса» идёт за 2.58.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Барыс» 14 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Барыс» 14 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Барыс» (14.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. 14 октября вновь смело можно назвать праздником хоккея. Во вторник состоялся всего один матч, зато в среду их будет сразу семь. Три стартуют в 19:30 мск. В Москве местный «Спартак» на «ЦСКА-Арене» будет выяснять отношения с «Барысом».

Красно-белые накануне закрыли серию из трёх поражений. Впрочем, гордиться особо нечем: в родных стенах разделали «Куньлунь» со счётом 6:4. Подопечные Алексея Ковалёв — худший клуб КХЛ с одной победой в 14 матчах. Да и та техническая. Первую половину провели здорово, дальше расслабились.

Соперник едва не отыгрался со счёта 1:5. Справедливости ради, слабо действовал Александр Трушков, пропустивший четыре шайбы с 21 броска. Ситуация по-прежнему непростая: всего лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставание от топ-8 составляет три очка. Надо исправляться.

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«Барыс» заслуживает самых тёплых слов. Двухнедельный карантин остался позади. Видно, что физическая готовность далека от оптимальной: ноги не бегут, движения не хватает. Лидеры постепенно набирают форму через игры, но это не самый быстрый процесс. Тем не менее удаётся исправно набирать очки.

Прежде всего — за счёт характера. Клуб из Казахстана терпит, находит в себе силы и цепляется. Четыре матча — две победы. Обе, правда, за пределами основного времени, хотя это не имеет значения. И два близких поражения со счётом 2:3 от «Автомобилиста» и «Северстали», там не хватило удачи.

Накануне подопечные Юрия Михайлиса выиграли в Уфе. Пропустили в дебюте второго периода, потом остались в меньшинстве на пять минут (Никите Михайлису выписали «5+20» за удар клюшкой по ногам Хартикайнену). Выстояли — и получили второй гол спустя шесть секунд после возвращения пятого полевого.

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После такого сложно было не поплыть. Гости смогли. Отыгрались в третьем периоде, а овертайме быстро реализовали удаление (3:2 ОТ). Победа позволила выйти на чистое девятое место в Восточной конференции, причём конкуренты провели гораздо больше матчей. То есть ситуация довольно комфортная.

Вопрос в другом. «Барыс» проведёт третий поединок за пять суток, тогда как «Спартак» перед «Куньлунем» отдыхал 3,5 дня. Плюс фактор чужого льда, всё это на фоне проблем с физической готовностью. Как ни крути, а шансы красно-белых тут смотрятся выше. Благо что соперник для них довольно удобный: три победы в четырёх предыдущих встречах в родных стенах.

Проверять П1 за 2.34 не рискнём, благодаря характеру гости способны зацепиться за очки. А вот П1 с нулевой форой за 1.84 смотрится здорово. Комбинированная ставка — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.86. У подопечных Олега Знарка проблемы в обороне, а «Барыс» стабильно забивает и пропускает минимум по два раза.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Барыс» 14 октября 2020 года

«Барысу» очень тяжело. Лидеры только втягиваются в ритм после карантина, с физической готовностью заметные проблемы. График сложный — третий матч за пять суток, два предыдущих выдались крайне нервными. «Спартак» отдыхал 3,5 дня, после чего убрал на своём льду «Куньлунь». Хозяева точно будут свежее, для набора очков этого должно хватить.

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.84.