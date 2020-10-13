Ломаченко – Лопес. Прогноз букмекеров: нокаута не будет, но украинец победит

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Начало боя – не ранее 06:00 18 октября по московскому времени. Посмотреть видотрансляцию боя онлайн можно, купив подписку на ESPN Plus или Меgogo.

Анализ и прогноз боя Ломаченко – Лопес (18.10.2020)

Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом носит статус объединительного. Украинский боксер — чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко. Лопес владеет поясом по версии IBF. Бой несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса, но теперь ему ничего не помешает состояться.

На двоих у этих парней всего одно поражение, да и то датировано уже далеким 2014 годом. Тогда Ломаченко проиграл раздельным решением судей Орландо Салидо. Выходили в ринг оба в последний раз еще в прошлом году. Украинец в августе победил Люка Кэмпбелла, добавив к своей коллекции один титул и защитив два других. Лопес в декабре нокаутировал ганца Ричарда Комми.

Важно отметить, что легкий вес – это не «родная» категория для Василия Ломаченко, в чем украинец не раз признавался. Но в погоне за мечтой собрать все 4 титула Василий перешел в легкий вес. Осталось сделать один шаг – отобрать у Лопеса недостающий пояс. Но сделать это будет ой как нелегко.

Правда, по оценке букмекерских контор, Ломаченко – явный фаворит. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Шансы Лопеса аналитики оценили коэффициентом 4.25 (22%). На ничью можно поставить за 22.00 (4%).

Для украинца несвойственны победы нокаутом, он очень техничен и склонен именно перебоксировать своих соперников. А вот Лопес – панчер, от него можно ждать нокаута. Правда, сделать это с Ломаченко еще никому не удавалось.

Аналитики считают, что и на этот раз не получится. По их оценкам, бой продлится все 12 раундов. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.65. А вот коэффициент на то, что этот поединок завершится досрочно – 2.16.

За 2.35 можно поставить на то, что будет нокаут. При этом коэффициент на такую победу Ломаченко не такой уж и низкий – 3.05. А вот на то, что Лопес нокаутирует украинца, можно сделать ставку за 8.50. Если хотите сорвать куш, нужно делать именно эту ставку!

Если проанализировать карьеру бойцов, то можно сделать вывод, что вероятность нокаута не так и мала. У Ломаченко так завершились 6 из 15 поединков в карьере, это 40% от всех боев. У Лопеса же эти цифры еще выше – 12 из 15.

Что касается раунда, в котором гипотетически может состояться нокаут, то, по прогнозу экспертов, нужно будет дождаться второй половины боя. Самое вероятное время нокаута от Ломаченко, по оценке букмекеров, это 9-й или 10-й раунды. Поставить на то, что он завершит бой именно в эти отрезки, можно с коэффициентом 20.00. Если же вы планируете ставить на нокаут Лопеса в конкретном раунде, то присмотритесь к 8-му и 9-му. Коэффициент на эти трехминутки – 40.00.

Стоит присмотреться и к ставкам на досрочное завершение боя. Это может быть дисквалификация одного из боксеров или отказ от продолжения поединка. Коэффициент на такой исход – 2.16. У Ломаченко в карьере было 4 боя, в которых соперники отказывались продолжать. У Лопеса таких боев не было. Поставить на то, что полотенце выбросит угол украинского боксера, можно за 7.50. Вероятность того, что по ходу поединка продолжать откажется Лопес, аналитики оценили коэффициентом 2.85.

Но все-таки основной прогноз букмекеров на этот бой – победа Ломаченко по очкам. На этот исход они предлагают коэффициент 2.00. Кроме того, можно поставить даже на то, будут ли судьи еднодушны в своем вердикте. За 2.25 предлагается поставить на то, что все арбитры отдадут победу Василию Ломаченко. А вот на то, что мнения рефери разойдутся, коэффициент очень высокий – 12.00. Кажется, аналитики букмекерских контор не ждут равного поединка.