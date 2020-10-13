Италия — Нидерланды. Прогноз: Иммобиле и Промес уйдут в тень, всё решат Ван Дейк с Бонуччи

За три тура в Лиге наций команды на двоих забили всего три гола.

14 октября Италия примет Нидерланды в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Италия — Нидерланды 14 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч первой группы лиги А Италия — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций Италия — Нидерланды (14.10.2020)

Не успел ещё в Лиге наций УЕФА отгреметь третий тур, как уже пришло время играть четвёртый. Следующая международная пауза будет только через месяц, а потому плотность календаря крайне высока. Перерыв составил всего сутки, футболистам приходится выходить на фоне усталости.

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Откроют программу 13 октября семь матчей, а завершат на следующий день сразу 20. Среди прочих в среду в первой группе лиги А сразятся сборная Италии и сборная Нидерландов. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Атлетик Адзурри» в Бергамо.



Итальянцы пока что лидируют в первой группе лиги А, но назвать их главными претендентами на выход в полуфинал трудно. За три сыгранных тура они набрали лишь пять баллов. Отрыв от боснийцев составляет три пункта, а от голландцев и поляков вовсе один. Всё очень на тоненького.



В матче прошлого тура «скуадра адзурра» гостила у сборной Польши. Гости владели инициативой и имели несколько очень убойных моментов, однако реализовать преимущество не получилось. В итоге так и скатали безголевую ничью.

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При этом жёлтую карточку получил нападающий Андреа Беллотти, теперь он отбывает дисквалификацию и помочь партнёрам не сможет. А без него рискует просесть и без того невысокая результативность. Точно не примет участие в матче с голландцами и игрок «Лацио» Мануэль Лаццари. Также покинул расположение команды и Джакомо Бонавентура (из-за рождения сына).



Сборная Нидерландов сменила главного тренера во время прошлой паузы. Пост рулевого принял Франк де Бур. Под его руководством сборная уже успела провести два поединка: один, товарищеский, с Мексикой, а другой – в третьем туре Лиге наций с Боснией и Герцеговиной. Гордиться особенно нечем.



Мексиканцам оранжевые проиграли дома с минимальным счётом, хотя и те, и другие смотрелись на равных. Помог пенальти. На гостевую игру с боснийцами новый главный тренер выставил состав покрепче и сумел увезти из Зеницы очки. Встреча завершилась нулевой ничьей, но преимущество осталось за гостями.

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Таким образом, матч с Боснией и Герцеговиной стал для сборной Нидерландов третьим кряду без забитых мячей. А это уже серьёзно. Италия играет довольно консервативно, а на своём поле пропускает редко. Большого количества моментов у гостей не будет.



Предыдущая очная встреча команд в Амстердаме завершилась победой итальянцев с минимальным счётом. На наш взгляд, в этот раз стоит ожидать примерно того же. Высокой результативностью не могут похвастаться ни те, ни другие, едва ли мы здесь увидим россыпь голов. Тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85 на таком фоне выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Италия — Нидерланды 14 октября 2020 года

У соперников наблюдаются явные трудности с результативностью: всего лишь три гола на двоих в трех турах Лиги наций. Предыдущая очная встреча команд в Амстердаме завершилась победой итальянцев с минимальным счётом. На наш взгляд, стоит ожидать примерно того же. Возьмём классический низ, коэффициент хороший.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.