Англия — Дания. Прогноз: Эриксен не повторит подвиг, Кейн и Рашфорд сохранят первое место

Для датчан это второй выезд за четыре дня, а англичане имеют дома девять побед подряд.

14 октября Англия примет Дания в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Англия — Дания 14 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч второй группы лиги А Англия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Англия — Дания (14.10.2020)

Не успел ещё в Лиге наций УЕФА отгреметь третий тур, как уже пришло время играть четвёртый. Следующая международная пауза будет только через месяц, а потому плотность календаря крайне высока. Перерыв составил всего сутки, то есть отдыхать футболистам абсолютно некогда.

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Откроют программу 13 октября семь матчей, а завершат на следующий день сразу 20. Среди прочих в среду во второй группе лиги А сразятся сборная Англии и сборная Дании. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



Англичане после победы в прошлом туре закрепились на первом месте во второй группе лиги А. После трех матчей у них в активе семь баллов. Бельгийцы отстают на один пункт, датчане – на три. У невезучих исландцев пока что до сих пор нуль очков.



Собственно, «три льва» принимали в прошлой игре на своём поле мощную сборную Бельгии. Главный тренер команды Гарет Саутгейт доверил места в атаке молодым Рашфорду, Кальверту-Льюину и Маунту. И не ошибся. Уже на 16-й минуте хозяева пропустили, но благодаря голу Маркуса Рашфорда с пенальти отыгрались, а во втором тайме вовсе вышли вперёд.

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Тут уже отличился Маунт. Строго говоря, гости смотрелись чуть предпочтительнее, но на этот раз фортуна была на стороне хозяев. Бельгийцы имели несколько хороших моментов и на ничью, пожалуй, наиграли. А вот реализация подкачала.

Сборная Дании в прошлом матче добилась разгромной победы над сборной Исландии (3:0). В целом, гости выглядели гораздо активнее и острее в атаке, но без доли везения не обошлось. Первый гол пришёл с углового перед самым перерывом и получился несколько сумбурным, а во втором повезло с отскоком, после чего Кристиан Эриксен убежал один на один с голкипером исландцев.



Датчане здорово играют на выезде. К слову, они не проигрывают в гостях уже восемь матчей подряд. Однако против больших противников зачастую приходится играть вторым номером, на что требуется много сил. Выезд в Англию спустя два дня после достаточно непростой игры в Исландии наверняка будет ещё тяжелее обычного.

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Англичане имеют серию уже из девяти домашних побед. Причём за это время получилось забить 32 мяча, а пропустить всего лишь пять. Хотя надо сказать, что подбор соперников здесь весьма солидный. Зацепиться датчанам позволит разве что ещё один подвиг Эриксена, но на этот раз уровень сопротивления окажется выше.

За сборную Англии также играет и разница в классе. Глубина состава и качество исполнителей значительно превышает уровень Дании, а это развязывает руки главному тренеру Гарету Саутгейту. Он без опаски сможет задействовать более свежих игроков. На наш взгляд, в предстоящем поединке англичане сумеют продолжить уверенную домашнюю серию. Мы бы проверили лобовую победу хозяев за коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА Англия — Дания 14 октября 2020 года

Сборная Англии имеют мощную серию из девяти побед на своём поле подряд. При этом глубина состава и качество исполнителей здесь гораздо солиднее, чем у датчан. На наш взгляд, сборной Дании не удастся повторить подвиг второго тура. Линия позволяет взять П1 за 1.77 — не будем мудрить.



Ставка: победа Англии за 1.77.