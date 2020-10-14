Россия – Венгрия, Нидерланды — Италия и другие матчи. На что ставить 14 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 14 октября.
На что ставить в футболе 14 октября
Сегодня последний день октябрьского окна матчей сборных, центральное событие – 4-й тур Лиги наций. И для сборной России матч с Венгрией крайне важен. Выиграем – практически гарантируем себе победу в группе. А вот поражение отодвинет команду Черчесова на второе место. Начало этой игры — в 21:45 мск.
Кроме того, стоит последить за лигой А, где сыграют, например, сборные Нидерландов и Италии. Интереснейшим должен быть матч Хорватии и Франции. Сюда же можно было отнести встречу Португалии и Швеции, но пока неясно, состоится ли она. Положительный тест на коронавирус сдал Криштиану Роналду, а его контактная группа – вся сборная Португалии.
Не забываем и о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 14 октября
В КХЛ сразу 7 игр, следить за ними можно, начиная с 17:00. Особый интерес представляют собой игры «Металлург» — «Авангард» и «Йокерит» — ЦСКА, но и в остальных матчах будет на что посмотреть.
На что ещё ставить 14 октября
На теннисном турнире в Санкт-Петербурге непростое испытание предстоит Евгению Донскому. Россиянину предстоит сыграть со Стэном Вавринкой. Кроме того, Даниил Медведев выйдет на корт в матче против Ришара Гаске, Павел Котов сыграет с Уго Юмбером, а Роман Сафиуллин – с Эмилио Гомесом.
В баскетбольной Евролиге сыграют два наших клуба. ЦСКА на выезде сыграет против «Фенербахче», а «Химкам» предстоит встреча против «Реала», причем в Мадрид из-за коронавируса в команде полетели лишь 8 баскетболистов. Еще два матча наших клубов запланированы в Еврокубке: «Локомотив-Кубань» в Литве сыграет с «Леткабелисом», а «Уникс» примет белградский «Партизан».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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