Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Прогноз: украинец накажет американца за длинный язык

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Начало боя – не ранее 05:00 18 октября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно с помощью подписки на ESPN Plus или Меgogo.

Прогноз и анализ боя Ломаченко — Лопес, бокс (18.10.2020)

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В ближайшие выходные всё изменится. Речь идёт о действительно большом событии. Как-никак, объединительный бой. Украинский боксер — чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO (плюс The Ring). Говорливый Лопес владеет поясом по версии IBF, так что ставки более чем высоки.



Американец очень молод, всего 23 года. Его главный козырь — длинный и острый язык, с помощью которого удалось заметно поднять градус противостояния. Строго говоря, в последние недели Теофимо откровенно поднадоел, но это нормально: для раскрутки боя хороши любые методы, а привлекать к себе внимание боксёр явно умеет.



За плечами Лопеса крепкая любительская карьера, хотя больших успехов он всё же не снискал. В 2016 году перешёл в профессионалы. Поначалу окучивал откровенных пассажиров, дальше стало веселее. До титула IFF добрался в декабре 2019 года, когда во втором раунде вырубил ганца Ричарда Комми встречным ударом.

Ломаченко – Лопес. Прогноз букмекеров: нокаута не будет, но украинец победит Бой Ломаченко – Лопес совсем скоро! Кто объединит чемпионские пояса? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.

Основной козырь — физические данные и мощь. Американец выше, руки у него длиннее. Всё же для Ломаченко лёгкий вес — неродной, начинал он вообще с полулёгкой категории, а до лёгкой добрался чуть больше двух лет назад. Сотрясти соперника одним попаданием Хай-Теку не удастся, но ему это и не нужно.



Дело в том, что Ломаченко необычайно техничен. Замечательное движение, классная работа корпусом, лёгкие ноги. Держать его на дистанции и обстреливать за счёт преимущества в движении рук просто нереально. Просто попасть по нему хотя бы один раз уже необычайно сложно. Лопес, конечно, бьёт себя в грудь, но оппонентов такого уровня у него не было и близко.



Единственное — украинец очень долго не выходил в ринг. В августе 2019 года он не оставил шансов Люку Кэмпбеллу, хотя факт неродной категории сказался. Попадал Ломаченко много и с удовольствием, а британец всё никак не падал. Единственный нокаут состоялся в 11 раунде, в итоге Кэмпбелл дожил до гонга.

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14 месяцев — это, конечно, очень много. И всё же техника и чувство дистанции Василия слишком хороши, чтобы всерьёз опасаться из-за серьёзного простоя. Великая любительская карьера позади, четвёртый пояс позволит сделать ещё один шаг к величию. Мотивация колоссальна.



Лопес — хороший панчер, в этом его единственный шанс. Надо сказать, что украинцу удобны агрессивные боксёры, которые много лезут вперёд, а не уходят в глухую оборону. Победить по очкам у Теофимо точно не выйдет, разница в технике и работе ног серьёзная. А вот шанс хорошенько попасть может появиться.



Потому расклад видится примерно таким: главная надежда американца — первая половина боя. На фоне свежести он может выдать пару-тройку удачных отрезков. И, если повезёт, сорвать куш в одном из них. Постепенно Ломаченко будет приспосабливаться к оппоненту, с каждым раундом преимущество станет только нарастать.

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Хай-Тек хорошо держит удар и умеет выбивать соперников из колеи. Потому наиболее вероятный исход — победа фаворита по очкам, что-нибудь в районе 116:112. На П1 дают 1.25 — выгода минимальна, зато довольно надёжна. Ставка посмелее — П1 по очкам 2.00 или даже П1 по очкам единогласным решением судей за 2.25.



У Лопеса всё впереди, поражение от столь грозного спортсмена никак не повлияет на его перспективы. Но прямо сейчас Василий просто сильнее: сочетание техники, опыта и интеллекта должно перевесить агрессию и мощь.

Прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес 18 октября 2020 года

Лопес хорош: молод, опасен, агрессивен. Удар отличный, техника неплохая. И всё же Ломаченко — это другой уровень. Теофимо всего 23, он быстро ворвался на большую сцену, успев завоевать имя победами и шумным поведением. Поражение от заслуженного чемпиона никак не повлияет на дальнейшие перспективы. Но на данный момент украинец просто сильнее. Техника, опыт и бойцовский IQ — слишком серьёзное сочетание. Благодаря отличной работе ног и чувству дистанции Василий победит. Скорее всего, по очкам.



Ставка: победа Ломаченко по очкам за 2.00.