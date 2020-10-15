«Дерби Каунти» — «Уотфорд». Прогноз: Руни, Клеверли и Фостер дадут зайти коэффициенту 2.44

16 октября состоится матч 5-го тура Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Уотфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Уотфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Дерби Каунти» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Букмекерские коэффициенты на матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Уотфорд»

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Уотфорд» 16 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Уотфорд» (16.10.2020)

Вторая международная пауза завершена, клубный футбол в Европе снова берёт старт. В пятницу матчей будет совсем немного: две игры в чемпионате Франции («ПСЖ» и «Ренну» скоро стартовать в Лиге чемпионов, потому они отстреляются пораньше), плюс одна в Чемпионшипе.

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Здесь наступило время пятого тура. 16 октября в Дерби на стадионе «Прайд Парк» местный «Дерби Каунти» будет выяснять отношения с «Уотфордом», начало — в 21:45 мск. Соперники начали сезон довольно бледно, вот только есть серьёзный нюанс. У хозяев результаты ужасные, у гостей — вполне себе.



«Бараны» вообще начали с трёх поражений подряд, хотя перед стартом сезона аккуратно говорили о надеждах побороться за плей-офф (то есть топ-6). Во всех случаях пропускали как минимум дважды, а от «Блэкберн Роверс» в третьем туре и вовсе вытащили аж три мяча за четыре минуты.



Над Филлипом Коку всерьёз замаячила угроза отставки, однако перед паузой удалось в гостях хлопнуть «Норвич Сити», да ещё и в гостях (1:0). Вылетевший из АПЛ клуб имел шансы открыть счёт, да только Теему Пекки в дебюте второго тайма не реализовал пенальти. А вот опытнейший Уэйн Руни на 87-й минуте с «точки» попал.

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«Дерби Каунти» наконец-то покинул зону вылета и постарается развить успех. «Уотфорд» вроде бы собрал семь очков в четырёх турах, чего вполне достаточно для нахождения на шестой-седьмой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Хотя по качеству футбола всё очень так себе.



Собственно, за 360 минут подопечные Владимира Ивича забили всего два мяча. Выстояли с «Мидлсбро» (1:0), обошлись без голов с «Шеффилд Уэндсдей» (0:0), по делу обыграли скромнейший «Лутон Таун» (1:0) и проиграли «Редингу» (0:1). Как видно, результативность слабая, сплошь низы.



Букмекеры отдают гостям заметное преимущество, что вызывает вопросы. Известных футболистов у «шершней» действительно больше: Бен Фостер, Натаниэл Чалоба, Исмаила Сарр, Том Клеверли, Гленн Мюррей. Вот только внятной игры нет, а в гостях команда не блещет.

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Обе победы «Уотфорд» одержал на своём поле. На выезде — одно очко в двух поединках при отсутствии голов. «Дерби Каунти» в прошлом сезоне, напротив, показывал добротные результаты в родных стенах. На наш взгляд, большой перекос в линии в пользу «шершей» неоправдан.



Потому будет отталкиваться от аутсайдера. Даже аккуратная ставка 1Х идёт за нестыдный коэффициент 1.69. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите П1 с нулевой форой за 2.44 или комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.12. У гостей плохо с созиданием, а команде Коку после провального старта не до лишнего риска.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Уотфорд» 16 октября 2020 года

Букмекеры переоценивают гостей. Они набрали семь очков, но сделали это при весьма слабом качестве футбола. За 360 минут забили всего два мяча, а главное — с выездами не ладится. В гостях у «шершней» поражение и ничья при отсутствии голов, а вот «Дерби Каунти» в прошлом сезоне хорошо выступал на своём поле. На наш взгляд, шансы хозяев тут не ниже.



Ставка: победа «Дерби Каунти» с нулевой форой за 2.44.