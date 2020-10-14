«Дюрен» — «Бавария». Прогноз: Мюллер, Боатенг и Дэвис не станут унижать скромных любителей

15 октября «Дюрен» сыграет с мюнхенской «Баварией» в перенесённом матче 1-го раунда Кубка Германии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают явным фаворитом номинальных гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.001. Успех «Дюрена» оценён букмекерами коэффициентом 44.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 26.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Германии «Дюрен» — «Бавария» 15 октября

Букмекеры уверены, что матч Кубка Германии «Дюрен» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 11.00. В случае, если «Бавария» не сумеет забить, сыграет коэффициент 85.00. Гол «Дюрена» оценён букмекерами коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз матча 1-го раунда Кубка Германии «Дюрен» — «Бавария» (15.10.2020)

Для Германии международная пауза официально завершилась 13 октября, когда состоялся матч четвёртого тура в Лиге наций УЕФА. Сборная страны принимала на своём поле сборную Швейцарии и снова потеряла очки. Матч закончился результативной ничьей 3:3, но надо сказать, что немцам пришлось отыгрываться с 0:2. Получилось, но вопросов всё больше.

«Северсталь» — «Трактор». Прогноз: Калинин и Бэйлен взяли Казань, в Череповце тоже пошумят У челябинцев четыре победы в пяти матчах.

В поединке принимали участие сразу четыре основных игрока мюнхенской «Баварии» плюс защитник Зюле, который остался в запасе. В общей же сложности 12 футболистов из основной обоймы мюнхенцев принимали участие в международной паузе. Скорее всего, подавляющее большинство из них получит перерыв в Кубке DFB.



Также сыграть в ближайшее время не смогут некоторые новички баварского клуба. Лерой Сане и Танги Ньянзоу ещё только в процессе восстановления после травм, они занимаются индивидуально. А ведь уже 17 октября играть в четвёртом туре Бундеслиги против «Арминии».



Впрочем, в предстоящей кубковой встрече «Бавария», вероятно, сумеет обойтись и без своих ключевых игроков. Дело в том, что в соперниках у неё незаметный «Дюрен» из пятой лиги в системе футбольных дивизионов Германии. Фактически это любительская команда.

Карен Хачанов — Аслан Карацев. Прогноз: гроза челленджеров удивит третью ракетку России Карацев накануне впервые обыграл представителя топ-50, а Хачанов сейчас не блещет.

Букмекеры оценивают её победу над мюнхенцами сумасшедшим коэффициентом 44.00, то есть вероятность составляет около двух процентов. В то время как за успех подопечных Ханса-Дитера Флика предлагается коэффициент 1.001. Однако ничего удивительного в этом нет.



Даже второй состав мюнхенцев обладает высоким уровнем исполнительского мастерства. Да и в игре со скромным «Дюреном» главный тренер наверняка может задействовать новичков. А подбор футболистов тут солидный. Даже всерьёз сравнить их с представителем пятого дивизиона несколько смешно.



Форвард Шупо-Мотинг и вингер Дуглас Коста вполне могут обеспечить необходимый объем в атаке: такой соперник идеально подходит для того, чтобы получить практику, разбегаться и повысить уровень уверенности в собственных силах. Также на месте Мюллер, Мартинес и Дэвис. А потому состав набирается очень приличный.

«Куньлунь» — «Салават». Прогноз: Ларсен, Метсола и Сошников задавят Ковалёва в Мытищах Лидеры уфимцев далеки от оптимальной формы, но для худшего клуба КХЛ этого должно хватить.

Однако, на наш взгляд, уничтожать команду из Дюрена мюнхенская машина не станет. Всё же стоит рассматривать этот поединок как разминку для «Баварии» перед возобновлением сезона. Есть шанс проверить в деле новичков и молодёжь. Главная задача тут (помимо прохода в следующий раунд, разумеется) — не получить травму.

Так что ждать, что мюнхенцы выложатся на 100%, мы бы не стали. Да и в этом попросту нет необходимости. Интересным вариантом для ставки выглядит тотал меньше 6 мячей за коэффициент 1.74. Гнать баварцам ни к чему, скорее всего, они ограничатся тремя-четырьмя голами.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Дюрен» — «Бавария» 15 октября 2020 года

В успехе «Баварии» нет никаких сомнений, всё же в соперниках здесь фактически любительский клуб. Однако уничтожать «Дюрен», на наш взгляд, мюнхенцы не станут. Гнать тут ни к чему, самое главное – остаться без травм. Трёх-четырёх голов тут хватит с лихвой. Состав будет вторым, но даже в таком случае разница в исполнительском мастерстве окажется колоссальной.



Ставка: тотал меньше 6 мячей за 1.74.