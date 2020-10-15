«Северсталь» — «Трактор», Хачанов — Карацев и другие матчи. На что ставить 15 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 15 октября.
На что ставить в футболе 15 октября
Матчи сборных завершились, а клубные соревнования еще не возобновились. Не считая игр низших лиг, ставить сегодня в футболе попросту не на что. Но не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 15 октября
В КХЛ два матча. «Куньлунь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» примет «Трактор». Не то чтобы супервывески, но на безрыбье и это сгодится для ставок.
На что ещё ставить 15 октября
На теннисном турнире в Санкт-Петербурге внутрироссийское противостояние: Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым. Кроме того, Роман Сафиуллин поборется с именитым Борной Чоричем.
В баскетбольной Евролиге начнется очередной тур, правда, без участия питерского «Зенита». Команда на карантине, а решение по матчу с «Валенсией» уже есть – техническое поражение 0:20. Под вопросом и встреча французского «Асвела» с «Црвеной Звездой». А вот игры «Жальгирис» — «Анадолу Эфес» и «Барселона» — «Панатинаикос» должны состояться.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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