«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Макеев помогут использовать ошибку букмекеров

16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Торпедо» идёт за 3.10.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 16 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 16 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» Екатеринбург (16.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается. Уже по традиции вслед за затишьем идёт насыщенный день. На четверг запланированы всего два матча, зато в пятницу их будет целых шесть. В 19:00 в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». Похоже, посмотреть тут будет на что.
Во-первых, соперники сейчас в порядке. У уральцев вообще пять побед в шести матчах. Все — в основное время, хотя уровень оппозиции был крепким. 4:1 с «Салаватом Юлаевым», по 3:2 с «Металлургом» и «Барысом», а также 3:1 с «Трактором» и 4:3 с «Витязем». Единственная неудача состоялась всё с теми же магнитогорцами, но они сейчас хороши (3:4 Б).
Да и там всё решалось на тоненького, не получилось в серии буллитов. Как видно, свои три гола они стабильно оформляют. 25 очков в 16 встречах — формально это только третье место в турнирной таблице Восточной конференции, хотя по факту лидирующий «Авангард» набрал столько же при игре в запасе.
У «Торпедо» четыре победы в шести матчах, обе неудачи случились по ходу самого дальнего выезда в сезоне. Они обменялись выигрышами с «Сибирью» и «Амуром», а до того в родных стенах разгромили «Нефтехимик» (5:1) и одолели «Ак Барс» (4:2). Этого достаточно, чтобы идти седьмыми на Востоке.
Во-вторых, обе команды не имеют проблем с результативностью. Подопечные Билла Питерса вообще единолично лидируют в КХЛ по количеству заброшенных шайб (59 за 16 встреч, 3,7 штуки в среднем за игру), а у нижегородцев на своём льду 27 голов в восьми поединках. 3,4 за 60 минут — тоже очень много.
В-третьих, очные встречи стабильно получаются огненными. Простой факт — в пяти последних случаях соперники забивали как минимум по две шайбы. То есть проблем с голами тут быть не должно: трудности в обороне у соперников имеются, зато с созиданием и большинством полный порядок.
«Автомобилист» реализует лишнего лучше всех в лиге, нижегородцы входят в топ-10. Каждое удаление рискует оказаться результативным. Понятно, что состав у гостей заметно интереснее. Однако на стороне подопечных Дэвида Немировски свой лёд и два дополнительных дня отдыха. В общем, лёгкой жизни у фаворита не будет.
Самый очевидный вариант — Х2 через общий верх. Например, Х2 + тотал больше 4.5 гола идёт за изумительный коэффициент 2.16. У «Торпедо» появился Алексей Мельничук (дебютировал выше всяких похвал), но атака уральцев взламывала и не такое. Ставка попроще — ИТБ 3 гола «Автомобилиста» за 2.02.
Это предложение вообще смахивает на подарок. В прошлый раз подопечные Билла Питерса не добрались до заданной отметки аж 5 сентября, когда одолели «Спартак» со счётом 1:0. А ведь с тех пор прошло уже 14 матчей. Странно, что коэффициент даже превышает двойку.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 16 октября 2020 года
Обе команды много забивают и достаточно пропускают. В пяти предыдущих очных встречах зрители увидели как минимум по два гола в обе стороны. Оборона у «Торпедо» откровенно не блещет, а на ИТБ 3 гола «Автомобилиста» дают больше двойки. Это подарок, поскольку уральцы не добрались до указанной отметки всего в одной встрече из 16. Ну не проходить же мимо?
Ставка: ИТБ 3 гола «Автомобилиста» за 2.02.
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