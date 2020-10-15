ЦСКА — СКА. Прогноз: Никитин, Слепышев и Андронов останутся лидерами на Западе КХЛ

16 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех СКА идёт за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 16 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — СКА 16 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 15.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — СКА Санкт-Петербург (16.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

ЦСКА — единственная надежда России в Лиге Европы. Сделают ли Гончаренко и Чалов выводы? Квартет боевой, но у каждого есть проблемы. «Армейцы» считаются фаворитом.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. Уже по традиции вслед за затишьем идёт насыщенный день. На четверг запланированы всего два матча, зато в пятницу их будет целых шесть. В 19:30 мск в Москве местный ЦСКА начнёт выяснять отношения со СКА.

Разумеется, это центральная игра дня. «Армейское дерби» между лидерами Западной конференции КХЛ. Красно-синие набрали 25 очков в 16 встречах и занимают первое место в турнирной таблице, петербуржцы отстают на два балла при одном «лишнем» поединке. «Локомотив» и минское «Динамо» неподалёку, остальные не выдерживают темп.

Подопечные Игоря Никитина впервые в сезоне потерпели два поражения подряд. И что самое удивительное — пропустили в них 11 шайб, по меркам команды это запредельно много. Хотя до этого за полтора месяца случилось всего две неудачи, одна из которых — за пределами основного времени.

Василий Ломаченко — Теофимо Лопес. Прогноз: украинец накажет американца за длинный язык Лопес опасен, но разговорами Ломаченко не победить

В Магнитогорске (4:6) результат оказался справедливым. Проигрывали силовую борьбу, допустили несколько потерь в своей зоне, отдавали «пятачок». Плюс Александр Шарыченков не выручал. Впрочем, всё равно едва не спаслись: в третьем периоде давили, сократили отставание до минимума, но получили шестой гол в пустые ворота.

А вот 2:5 от «Йокерита» тянут скорее на конфуз. Здесь москвичи смотрелись вполне симпатично. Строго говоря, у финнов залетело абсолютно всё, а их вратарь Андерс Линдбек поймал кураж. Первый период красно-синие провели хорошо, в середине второго наступил провал. В третьем немного не хватило: аж 25 бросков в створ за 20 минут и всего один гол. За 33 секунды до сирены.

Смотреть на счёт нет смысла, так как две шайбы из пяти гости пропустили в пустые ворота. Напрягает ситуация с вратарями: Ларс Юханссон вернулся в общую группу, но в заявку не попадает. У Шарыченкова за удачным отрезком последовал провал в Магнитогорске. 19-летний Скотников, конечно, неплох, но бросать его под СКА тренерский штаб едва ли рискнёт.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.

Петербуржцы тем временем с трудом одолели «Сочи» (4:1). Пропустили первыми, вплоть до середины третьего периода вели всего в одну шайбу. В итоге всё решило большинство — две шайбы из четырёх пришли в формате «5 на 4». Важнее другое — состав продолжает приближаться к оптимальному.

Накануне вернулся вратарь Магнус Хелльберг (сходу сделал 29 сейвов с 30 бросков) и Кирилл Марченко, до этого набиравший форму в МХЛ (гол и пас). Состав у СКА в порядке. ЦСКА никак не заслуживал разгрома в Хельсинки, но проблемы с большинством никуда не делись, да и реализация порой пропадает.

В принципе, домашний матч с петербуржцами — идеальный способ разом закрыть все неудачи и начать с чистого листа. Комбинированная ставка 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.98 смотрится замечательно. Логика простая. ЦСКА вернётся на свой лёд после двух поражений, болельщики придадут импульс. По уровню исполнителей они смотрятся даже чуть лучше, ведь лидеры у СКА пока не в оптимальном состоянии.

Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

Однако ситуация с вратарями у москвичей оставляет желать лучшего, а СКА свои две-три шайбы забивает исправно. Кроме того, в четырёх из пяти предыдущих очных встреч команды добирались до отметки в четыре гола. То есть скучать вратарям не придётся.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 16 октября 2020 года

ЦСКА впервые в сезоне потерпел два поражения подряд, да ещё и пропустил 11 шайб за 120 минут. В такой ситуации битва со СКА — прекрасная возможность разом закрыть все неудачи и начать с чистого листа. В Финляндии москвичи смотрелись хорошо, просто вратарь соперника тащил всё подряд (и опять подвело большинство). Думаем, хозяев смогут исправиться.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.98.