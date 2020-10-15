«Дижон» — «Ренн». Прогноз: берегись, «Краснодар»! Ругани и Камавинжа оставят «ПСЖ» позади

16 октября «Дижон» примет «Ренн» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Дижон» — «Ренн» 16 октября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги 1 «Дижон» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Франции «Дижон» — «Ренн» (17.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, вместе с товарищескими встречами были сыграны два тура Лиги наций УЕФА. Сборники возвращаются в расположения клубов, совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Но сперва — ещё один тур национальных первенств.

«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: игра на выживание для Азеведу, Дица и Галиева в Казани У соперников жуткий график и скромные возможности для ротации. Всё решит характер.

В чемпионате Франции на носу уже седьмой тур. Открыть программу предстоит 16 октября двумя матчами. В одном из них «Дижон» примет «Ренн». Их встреча начнётся в 20:00 мск и пройдёт на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне.



Дела у «Дижона» в новом сезоне складывают хуже некуда, по крайней мере пока. Набран всего лишь один балл в шести сыгранных турах. Разумеется, это последнее место во французской Лиге 1. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет три пункта, а до верхней части турнирной таблицы все восемь.



На шестиматчевом отрезке «совы» добились всего лишь одного ничейного результата: дома с крепким «Монпелье», у которого пока что проблемы с выездами (2:2). Ну а в последнем туре команда из Дижона с треском проиграла в гостях «Бордо». Причём счёт получился разгромным – 0:3. А ведь в пяти стартовых турах жирондинцы забили всего три гола.

«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Макеев помогут использовать ошибку букмекеров Коэффициент выше двойки, а ставка не доехала лишь в одном из 16 матчей уральцев.

«Ренн» продолжает держать высоко задранную планку. После шести туров он лидирует в чемпионате Франции с 14 очками. Правда, плотность верхней части таблицы Лиги 1 высока. У «Лилля» баллов столько же, а у «Ланса» и «ПСЖ» на один и два балла меньше соответственно.



Красно-чёрные не имеют ни одного поражения. В последнем перед международной паузой матче они принимали скромный «Реймс» и сыграли вничью (2:2). Пропустили на 11-й минуте, но сумели забить дважды до перерыва. Однако удержать победный счёт не получилось.



Впереди у «Ренна» выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже 20 октября он примет российский «Краснодар» в матче первого тура. Также в группу к французскому клубу попали испанская «Севилья» и лондонский «Челси». Однако шансы не ударить в грязь лицом остаются неплохими, хотя соперники, конечно, солидные.

«Динамо» Минск — «Локомотив». Прогноз: откуда Ткачёву, Паскуале и Коршкову брать силы? Ярославцы проведут шестой матч за 11 суток. Жуткий график.

Команда Жюльена Стефана успела укрепиться. На смену голкиперу Менди, ушедшему как раз в «Челси», пришёл бывший вратарь «Дижона» Альфред Гомис. Совсем недавно был подписан юный вингер «Андерлехта» Жереми Доку, арендовали левого защитника Далберта. Также получилось договориться с «Ювентусом» об аренде центрального защитника Ругани,.



В чемпионате Франции красно-чёрные идут пока очень уверенно. За шесть туров получилось добыть четыре победы, а забить целых 14 голов. Лучше показателя в Лиге 1 на данный момент нет.



При таких раскладах, на наш взгляд, стоит проверить лобовую победу «Ренна» за коэффициент 1.75. Дело тут ещё и в том, что «Дижон» не мог забить в четырёх из шести сыгранных матчей. При этом пропустил за все это время аж 13 голов. Даже отсутствие ряда игроков основы не должно помешать внезапному лидеру Лиги 1 брать три очка.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Дижон» — «Ренн» 16 октября 2020 года

«Ренн» выступает в Лиге 1 здорово. Он ни разу не проиграл, добыл четыре победы и забил 14 голов, что является лучшим показателем первенства. За его лобовую победу играет ещё и ужасная статистика «Дижона». Дело в том, что «совы» забили лишь в двух из шести сыгранных туров, а пропустили целых 13 голов. Не будем мудрить, ведь на П2 дают нестыдный коэффициент 1.75.



Ставка: победа «Ренна» за 1.75.