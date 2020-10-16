«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп, Салах и Мане покажут Анчелотти, кто главный в АПЛ

17 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» 17 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 5-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Англии добрались до пятого тура. Он стартует 17 октября четырьмя матчами. Самый ранний начнётся в 14:30 мск в Ливерпуле. Вывеска изумительная, нас сходу ждёт дерби. «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» сразится с «Ливерпулем». Лидер английской Премьер-лиги против действующего чемпиона.



«Ириски» восхитительно провели первую часть первенства. Четыре победы в четырёх поединках и 12 забитых мячей — больше нет ни у кого. Мощный старт позволил единолично возглавить турнирную таблицу. «Астон Вилла» провела на одну игру меньше, а все остальные оступились как минимум один раз.



Работа Карло Анчелотти видна невооружённым взглядом, а сразу несколько классных новичков сходу показали высочайшую эффективность. Под руководством итальянца вновь расцвёл Хамес Родригес, три гола и две результативные передачи за 332 минуты. Стремительными темпами прогрессирует Доминик Калверт-Льюин, забивший уже шесть мячей.

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Собственно, синие выдали всего один низ. В первом туре обыграли «Тоттенхэм» со счётом 1:0, хотя имели серьёзнейшее преимущество и спокойно могли забить три-четыре мяча. А дальше понеслось: 5:2 против «Вест Бромвича» с хет-триком Калверта-Льюина, 2:1 с колючим «Кристал Пэлас» и 4:2 с «Брайтоном».



Строго говоря, календарь не самый опасный. «Тоттенхэм» — без вопросов, вот только впридачу к нему идут новичок АПЛ и два представителя нижней половины турнирной таблицы по итогам прошлого сезона. Битва с «Ливерпулем» станет настоящей проверкой, благо что красные должны быть необычайно злы.



Ещё бы, ведь перед международной паузой они оконфузились в Бирмингеме. Умудрились пропустить семь мячей от «Астон Виллы» (2:7). Что самое удивительное — это фаворит ещё легко отделался, хозяева упустили несколько выгодных моментов. Естественно, на такой провал нужно отвечать.

«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Макеев помогут использовать ошибку букмекеров Коэффициент выше двойки, а ставка не доехала лишь в одном из 16 матчей уральцев.

С этой точки зрения дерби как нельзя кстати: победа над принципиальным соперником позволит начать с чистого листа. Позитивные новости есть — в строй возвращаются Тьяго Алькантара, Жоэль Матип и Садио Мане. По сенегальцу всё понятно, находить моменты и решать он умеет замечательно.



Испанец добавит баланса в середине поля, незаменимый футболист при контроле мяча. А Матипа уже заждались, поскольку Джозеф Гомес в последнее время выглядел просто кошмарно. Англичанин точно отправится на лавку. Скорее всего, пару Ван Дейку в центре защиты составит Фабиньо, а Матип пока будет набирать форму.



Остаётся одна проблема. Алисон по-прежнему не готов, а Адриан был хорош в «Вест Хэме», но с тех пор стремительно деградирует. В последнее время его выходы всё чаще сопровождаются привозами и довольно простыми голами, который голкипер уровня основного состава серьёзного клуба АПЛ обязан брать.

ЦСКА — единственная надежда России в Лиге Европы. Сделают ли Гончаренко и Чалов выводы? Квартет боевой, но у каждого есть проблемы. «Армейцы» считаются фаворитом.

У «Эвертона» ситуация похожая, Джордан Пикфорд тоже не является образцом надёжности. Неслучайно «ириски» недавно пытались заполучить вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Не срослось. Проблемы на последнем рубеже у обеих сторон вопросов не вызывают. А это всегда добавляет нервозности даже качественным защитникам.



Думается, проблем с голами тут не возникнет. Шансы «Ливерпуля», конечно, выше. Состав крепче, сумасшедшая мотивация после 2:7. Ставка Х2 + обе забьют за 1.94 выглядит довольно надёжно. Свой гол Хамес, Калверт-Льюин и Ришарлисон наверняка найдут, однако возвращение Мане означает увеличение эффективности атаки подопечных Юргена Клоппа.



Варианты для любителей рисковать — П2 + обе забьют за 3.10 и П2 с форой (-1) за 2.62. У действующего чемпиона хватает проблем, но сейчас фактически идеальный момент показать, кто в доме хозяин. Победа над единоличным лидером АПЛ (да ещё и на его стадионе) после громкого провала — лучшая демонстрация силы и, скорее всего, вопрос принципа. А мотивированный «Ливерпуль» по-прежнему способен практически на всё.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» 17 октября 2020 года

«Эвертон» одержал четыре победы в четырёх турах, но реальные амбиции из поверженных клубов имеет только «Тоттенхэм». «Ливерпуль» будет необычайно зол и мотивирован после кошмарных 2:7 в Бирмингеме, возвращение Мане, Тьяго и Матипа придётся как нельзя кстати. Победа в дерби над лидером АПЛ — лучший способ доказать, что провал с «Астон Виллой» был всего лишь случайностью.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.62.