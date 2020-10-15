«Ним» — «ПСЖ». Прогноз: никаких разгромов! Тухель побережёт Неймара и Мбаппе перед «МЮ»

16 октября «Ним» примет «ПСЖ» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Ним» — «ПСЖ» 16 октября 2020

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Ним» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Франции «Ним» — «ПСЖ» (17.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, вместе с товарищескими встречами были сыграны два тура Лиги наций УЕФА. Сборники возвращаются в расположения клубов, совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Но сперва — ещё один тур национальных первенств.

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В чемпионате Франции на носу уже седьмой тур. Открыть программу предстоит 16 октября двумя матчами. В одном из них «Ним» примет «ПСЖ». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Де Костьерес» в Ниме.



«Ним» после сентябрьской международной паузы выглядел неплохо. В четырёх играх одна победа, две ничьи и лишь одно поражение. Проиграл клуб «Ренну» (2:4), но красно-чёрные, между прочим, сейчас лидеры Лиги 1. Да и два гола от кого попало не пропускают.



За все шесть туров «крокодилы» набрали восемь баллов и расположились на 13-й строчке. Отрыв от зоны вылета довольно комфортный — шесть пунктов. Больше того — до пятёрки лидеров не хватает всего лишь двух баллов. То есть старт сезона следует признать как минимум неплохим…

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В последнем перед октябрьской международной паузой матче команда из Нима на выезде обыграла крепкий «Монпелье» с минимальным счётом. Хозяева смотрелись чуть лучше, но реализовать свои моменты не смогли. Зато гостям повезло – единственный за всю игру удар в створ ворот соперника на 84-й минуте обернулся голом.



«ПСЖ» окончательно вошёл в привычную победную колею после неудачного старта в новом сезоне. Проблемы с коронавирусом позади, лидеры вернулись. В четырёх последних турах клуб одержал четыре победы с общим счётом 12:1. Мощно, ничего не скажешь. Рывок позволил запрыгнуть на четвёртое место в таблице.



В шестом туре парижане на своём поле уничтожили «Анже» (6:1). Счёт был открыт уже на седьмой минуте, но основное количество голов пришлось на вторую половину встречи. Тогда в полном порядке были лидеры группы атаки Килиан Мбаппе и Неймар. Первый отметился голом и результативной передачей, а у второго на счету дубль и один голевой пас.

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Однако вполне вероятно, что в предстоящем поединке знаменитая парочка не поможет Томасу Тухелю. Дело в том, что и тот, и другой совсем недавно выступали за национальные сборные. На носу у «Пари Сен-Жермен» игра в первом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», было бы логично дать лидерам восстановиться.

Запас в исполнительском мастерстве и без того велик. Потому вполне вероятно, что звёздные форварды начнут на скамейки и в случае необходимости появятся на поле уже во втором тайме.



Не сможет главный тренер рассчитывать и на Курзаву с Ди Марией – оба отбывают дисквалификацию. Верратти, Перейра и Паредес тоже принимали участие в международных играх. Так что у парижан снова вырисовывается крайне экспериментальный состав.

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«Ним» в новом сезоне пока что выглядит не так плохо. За шесть игр было пропущено семь мячей, зато забито целых девять. При этом надо сказать, что забивал клуб из одноимённого города в пяти из шести случаев. А при таких раскладах, на наш взгляд, П1 с форой (+2) за коэффициент 1.86 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ним» — «ПСЖ» 16 октября 2020 года

Томасу Тухелю снова придётся поломать голову. На носу серьёзная игра в Лиге чемпионов, оставить без отдыха лидеров после матчей сборных может быть чревато. На наш взгляд, «Ним», который сейчас не так плох, сможет отыграть достойно с многократным чемпионом Франции. Парижане наверняка добудут победу, но разгрома не ждём.



Ставка: победа «Нима» с форой (+2) за коэффициент 1.86.