«Интер» — «Милан». Прогноз: могучий Ибрагимович не даст Конте прервать уникальную серию

17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество нерадзурри: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Интер» — «Милан» 17 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на обе забьют можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Серии А «Интер» — «Милан» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Италии наступило время четвёртого тура. Он стартует 17 октября сразу четырьмя матчами с участием представителей страны в Лиге чемпионов. В 19:00 на легендарном стадионе «Сан-Сиро» выяснять отношения начнут «Интер» и «Милан». Несмотря на битву «Наполи» с «Аталантой», это однозначно центральная игра тура.



Правда, на миланское дерби абсолютно точно повлияет коронавирус. Положительные тесты сдали аж шесть футболистов нерадзурри: Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Найнгголан, Роберто Гальярдини, Йоница Раду и Эшли Янг. Далеко не все они являются железными игроками основы, но всё же потери серьёзные.



У россонери они тоже имеются. Правда, тут причина прозаичнее: Анте Ребич повредил локоть ещё до международной паузы. Изначально ожидалось, что он может успеть восстановиться к дерби. Не сложилось. Впрочем, назвать атаку «Милана» обезглавленной нельзя, ведь в строй после COVID-19 вернулся Златан Ибрагимович.

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Две недели карантина — серьёзный удар по физическому состоянию, хотя несгибаемый швед умеет удивлять. Нельзя исключать, что его даже в такой ситуации хватит на все 90 минут: опыт колоссальный, бездумно бегать туда-сюда Ибра никогда не любил. Иначе придётся довериться Рафаэлу Леау и Браиму Диасу — им всего по 21 году, стабильностью не отличаются.



Старт сезона для соперников сложился вполне удачно. Подопечные Стефано Пиоли вообще набрали максимально возможное количество очков, похвастать тем же самым может только дивная «Аталанта». Три победы из трёх, все — всухую. Досталось «Болонье» (2:0), «Кротоне» (2:0) и «Специи» (3:0).



Как видно, уровень оппозиции не особенно высок. Тем не менее прежде «Милан» стабильно терял очки с аутсайдерами и середняками, а тут во всех случаях выиграл абсолютно по делу. Да ещё и добрался до группового этапа Лиги Европы, пусть и с приключениями. А вот «Интер» одну осечку всё же допустил.

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Начали с тяжелейшей победы над «Фиорентиной» (4:3): оформили сумасшедший камбэк в концовке, хотя спокойно могли потерять очки. Дальше умудрились пропустить два мяча от скромнейшего «Беневенто» (5:2). И перед международной паузой выдали ничью с «Лацио», где смотрелись даже хуже (1:1).



Больше того — остались в большинстве в середине второго тайма, но так ничего и не придумали. А на 86-й минуте Стефано Сенси получил прямую красную карточку и уравнял составы. Следовательно, в дерби 25-летний полузащитник тоже не сыграет. Прямо скажем, задача перед Антонио Конте непростая.



Атака у нерадзурри в полном порядке, вот только «Милан» до сих пор не пропустил ни разу. А вот в центре поля и обороне наверняка возникнут трудности. Хозяева пропускали во всех матчах сезона. Похоже, счастье им придётся искать в атаке, пересидеть принципиального противника в защите будет слишком сложно.

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На наш взгляд, букмекеры недооценивают команду Пиоли. Она впервые в XXI веке не проигрывает уже 19 матчей подряд, да и состав будет ближе к оптимальному. Даже классические Х2 можно взять за нестыдный коэффициент 1.68. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.45 и П2 с нулевой форой за 2.27.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Милан» 17 октября 2020 года

Букмекеры отдают заметное предпочтение «Интеру», что вызывает сомнения. Защита у нерадзурри на старте сезона много чудит, сразу шесть футболистов подхватили коронавирус (плюс Сенси дисквалифицирован). Скамейка фактически пропадает. «Милан» тем временем одержал три сухие победы в Серии А и довёл беспроигрышную серию до 19 матчей (в XXI веке подобное случилось впервые). Оформить двадцатку на глазах злейшего противника — это красиво.



Ставка: победа «Милана» с нулевой форой за 2.27.