«Ним» — «ПСЖ», ЦСКА — СКА и другие матчи. На что ставить 16 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 16 октября.
На что ставить в футболе 16 октября
Матчи сборных завершились, а клубные соревнования еще не возобновились. Только в Лиге 1 пройдут 2 матча: «Дижон» сыграет с «Ренном», а «Ним» — с «ПСЖ».
Но не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 16 октября
В КХЛ сегодня сразу 6 встреч, главная из которых, конечно, армейское дерби – ЦСКА против СКА. Начало игры в Москве – 19:30 мск, а вообще игры стартуют с 17:00.
На что ещё ставить 16 октября
На теннисном турнире в Санкт-Петербурге Андрей Рублев в четвертьфинале сыграет с британцем Кэмероном Норри, важный матч для россиянина.
В баскетбольной Евролиге ЦСКА после тяжелейшей победы над «Фенербахче» на выезде примет на своем паркете «Альбу» из Берлина. «Химки» же продолжают свои мучения составом из 8 человек. На этот раз команда Римаса Куртинайтиса сыграет против «Басконии» на выезде.
В женской волейбольной Суперлиге московское «Динамо» сыграет с нижегородской «Спартой».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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