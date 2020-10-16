«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: на что теперь будет жаловаться Гвардиола?

17 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 5-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Англии добрались до пятого тура. Он стартует 17 октября четырьмя матчами. В 19:30 мск в Манчестере местный «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» начнёт выяснять отношения с «Арсеналом». Это однозначно центральная игра тура, вывеска очень бодрая.



Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, хотя дебют сезона они завалили. Всего четыре очка в трёх поединках (встречу с «Астон Виллой» перенесли). Обыграли на выезде «Вулверхэмптон» (1:3), после чего получили 2:5 от «Лестер Сити» в родных стенах. А перед паузой едва унесли ноги от «Лидса» (1:1).



Хосеп Гвардиола ведёт себя откровенно странно. Постоянно жалуется на всё подряд: то забивший пять мячей «Лестер», оказывается, выбрал слишком оборонительную модель и не выходил из собственной штрафной, то календарь необычайно плотный. График действительно сложный, если бы не пара любопытных нюансов.

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Первый — скамейка у «горожан» даже с учётом отсутствия нескольких футболистов остаётся более чем солидной. Второй — вскоре после тирады про расписание тренер зачем-то выставил основной состав на матч Кубка английской лиги с «Бёрнли». А спустя пару дней едва не проиграл новичку АПЛ.



В конце сентября «Ман Сити» за колоссальные 68 млн евро приобрёл у «Бенфики» защитника Рубена Диаша. Ситуацию нужно исправлять как можно быстрее, иначе отставание от конкурентов станет заметным. Ближайший соперник не из лёгких: «Арсенал» здорово начал сезон.



После паузы подопечные Микеля Артеты провели семь игр, в которых одержали шесть побед. Две из них — по пенальти над «Ливерпулем», в Суперкубке Англии и Кубке лиги. Единственное поражение потерпели от него же на «Энфилде», но уже в рамках АПЛ (1:3). Плюс по разу одолели «Фулхэм» (3:0), «Вест Хэм» (2:1), «Лестер Сити» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

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Послужной список солидный. Кроме того, минувшим летом Артета впервые обыграл бывшего босса. Дело было в полуфинале Кубка Англии (2:0). Ляказетт и Обамеянг в полнейшем порядке, Бернд Лено выручает. Шансы «горожан», конечно, выше, но лезть в большие форы опасно. Тем более после международной паузы.



С точки зрения математики блистательно выглядит ставка «обе забьют — нет». Она доезжала аж в шести из семи предыдущих очных встреч. А коэффициент сказочный — 2.40. Если брать отсчёт с момента назначения Артеты, получится вот что — 0:3, 0:3, 2:0. В общем, рискнём.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 17 октября 2020 года

Понятно, что «Ман Сити» сильнее, но старт сезона определённо не задался, а международная пауза в такой ситуации редко идёт на пользу. Почти все лидеры играли за национальные сборные и тратили силы. «Арсенал» тем временем добыл шесть побед в семи матчах, проиграл только «Энфилде». Лезть в форы не рискнём, проверим «обе забьют — нет» за 2.40. Ставка доезжала в шести из семи последних очных встречах, а коэффициент просто великолепный.



Ставка: обе забьют — нет за 2.40.