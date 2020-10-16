«Хетафе» — «Барселона». Прогноз: Лионель Месси уйдёт без гола, но по ногам получит от души

17 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Хетафе» оценён букмекерами коэффициентом 5.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона» 17 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона» 17 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84. Если обе забьют, сыграет ставка 1.95.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Примеры «Хетафе» — «Барселона» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Испании пришло время шестого тура. Он откроется 17 октября сразу четырьмя матчами с участием представителей страны в Лиге чемпионов. Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Хетафе. Местный одноимённый клуб на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» будет выяснять отношения с «Барселоной».



Хозяева испытывают большие проблемы с качеством футбола, однако надёжная защита позволяет добиваться результата. Семь очков в четырёх турах — это неплохо. На деле даже немного перебрали: в первом туре смотрелись хуже «Осасуны», но забили единственным ударом в створ (1:0).



Дальше была ничья с «Алавесом» (0:0), разгром опустошённого после визита «Реала» «Бетиса» (3:0) и поражение от «Реала Сосьедад» (0:3). Три последних исхода видятся справедливыми. С басками не получилось вообще ничего: проигрывали с 29-й минуты, но сподобились всего на пять ударов в сторону ворот. Четыре из которых пролетели мимо.

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А вот «Барселона» наверняка собой довольна. Рональд Куман осваивается на новом месте, Лионель Месси привыкает к новой жизни после публичного конфликта с Жозепом Марией Бартомеу, стремительно расцветает Ансу Фати. Семь очков в трёх поединках — не идеально, но более чем достойно. Особенно с учётом календаря.



Одержаны две сухие победы над довольно крепкими соперниками — «Вильярреалом» (4:0) и «Сельтой» (3:0). Плюс ничья с «Севильей» (1:1). Там действительно создали не так много и по делу не досчитались очков, но нужно помнить, что подопечные Хулена Лопетеги создавали серьёзные проблемы даже «Баварии».



Основной вопрос — хватит ли лидерам каталонцев сил. Почти все они отправлялись в расположение национальных сборных и получали дополнительную нагрузку, а вот «Хетафе» имел возможность не спеша готовиться к визиту дорогих гостей. То есть функционально синие наверняка будут готовы лучше.

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Лионель Месси не просто отбегал все 180 минут в квалификации ЧМ-2022. Он ещё и поднимался на высокогорье. Встреча с Боливией проходила 13 августа на высоте 3600 метров над уровнем моря — даже для организма профессионального спортсмена это серьёзный стресс. А потом перелёт в Испанию и выход на поле против колючего оппонента спустя три дня.



Думается, после такого будет сложно показать свой лучший футбол. Ставка «Месси не забьёт» за 2.25 выглядит интересно. «Хетафе» в принципе мало пропускает, а Лионель наверняка будет не в своей тарелке. Единственный повод для оптимизма сине-гранатовых — статистика очных встреч.



Дело в том, что прогресс подопечных Хосе Бордаласа никак не мешает стабильно добиваться результата. В девяти предыдущих поединках «Барса» одержала восемь побед и лишь однажды сыграла вничью. То есть ставка Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.64 выглядит надёжно. В десяти последних матчах она не доехала лишь однажды.

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Также стоит рассмотреть ИТБ 3.5 карточки «Хетафе» за 2.38, красные карточки на этом рынке тоже учитываются и идут за два балла. Хозяева вообще очень много нарушают правила, а судить будет Сесар Сото Градо. Не самый строгий арбитр, но свои пять-шесть «горчичников» он исправно показывает.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Барселона» 17 октября 2020 года

«Хетафе» — один из любимых клиентов каталонцев: восемь побед и ничья в девяти последних поединках. Зато хозяева спокойно готовились в шестому туру, пока лидеры «Барселоны» играли за сборные. Месси, например, 13 октября гостил в Боливии, отбегав 90 минут на высоте более 3,6 км над уровнем моря. Дальше — перелёт и игра против грубой оборонительной команды. На наш взгляд, показать свой лучший футбол аргентинец не сможет.

Ставка №1: Месси не забьёт за 2.25.

Ставка №2: ИТБ 3.5 карточки «Хетафе» за 2.38