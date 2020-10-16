«Арминия» — «Бавария». Прогноз: новичок Бундеслиги сохранит лицо. Впереди бой с «Атлетико»

17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Германии «Арминия» — «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Арминии» оценён букмекерами коэффициентом 14.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.30.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Арминия» — «Бавария» 17 октября

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Арминия» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Бундеслиги «Арминия» — «Бавария» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

«Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Прогноз: «Баварию» разгромили, пришло время Санчо и Витселя «Деревенские» уже успели разгромить мюнхенцев, а «Боруссия» в последние годы — их клиент.

В чемпионате Германии пришло время четвёртого тура. В субботу, 17 октября, состоятся сразу семь поединков. В 19:30 мск в Билефельде местная «Арминия» на стадионе «Шюко-Арена» начнёт выяснять отношения с «Баварией». Имя фаворита вопросов не вызывает: новичок Бундеслиги встречается с вечным чемпионом страны.



Хозяева выдали три низа подряд, что в необычайно результативном чемпионате Германии редко увидишь. Справедливости ради, дело тут скорее в невысокой реализации. Подопечные Уве Нойхауса хорошо организованы и немногое позволяют соперникам, но по два забитых и пропущенных за 270 минут — это перебор.



Самое удивительное, что результаты у этой команды слабо соотносятся с качеством футбола. Они отняли очки в гостях в Айнтрахте у добавившего «Франкфурта» (1:1), хотя создали гораздо меньше. Скатали ничью с «Кёльном» (1:1) благодаря голу с острейшего угла при примерно тех же исходных данных.

«Сельта» — «Атлетико Мадрид». Прогноз: Симеоне, Облак и Триппьер закроют Нолито с Аспасом Клуб из Виго забил три мяча за пять матчей, все на счету Аспаса.

А в третьем туре умудрились проиграть скромному «Вердеру» (0:1), хотя тут как раз создали побольше. В первую очередь речь о двух ударах головой во втором тайме с пяти-семи метров, оба взял вратарь. Как бы то ни было, в сухом остатке четыре очка за три тура и место в середине турнирной таблицы. Для новичка Бундеслиги более чем нормально.



«Бавария» растоптала «Шальке» со счётом 8:0, а дальше на фоне плотнейшего календаря и укоротившейся скамейки возникли проблемы. После 120 минут с «Севильей» в Будапеште разгромно проиграли «Хоффенхайму» (1:4), а перед международной паузой едва унесли ноги от «Герты» на своём поле (4:3).



Спасибо оформившему покер Роберту Левандовски. И неоднозначной работе арбитра. Естественно, почти все лидеры были вызваны в национальные сборные и не имели возможности отдохнуть. Один матч после перерыва подопечные Ханса-Дитера Флика уже провели, однако его следует считать скорее двусторонкой.

«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук дебютирует в Серии А, Гаттузо будет в ярости Российский полузащитник залечил травму и готов явить себя итальянскому футболу.

В Кубке Германии спокойно обыграли любительский «Дюрен» со счётом 3:0. Забили два до перерыва, действовали в режиме экономии энергии. На поле вышел экспериментальный состав из основы были только Мюллер, Дэвис, Хави Мартинес и Боатенг с Зюле. Зато возможность порезвиться получили новички.



Шупо-Мотинг оформил дубль, Диего Коста не стеснялся лезть в обводку, Рока отвечал за контроль в середине поля, а Сарр выдал несколько отличных забегов по правой бровке. «Арминия», естественно, опаснее, но разница в исполнительском мастерстве всё равно большая.



А у мюнхенцев на носу Лига чемпионов, уже 21 октября принимать мадридский «Атлетико». Понятно, что группа попалась лёгкая и проблемы с выходом в плей-офф возникнуть не должны, но это же «Бавария». Она всегда старается показать максимум в Лиге чемпионов. Даже на групповой стадии.

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Думается, состав будет скорее полуторным, рвать жилы гости не станут. Ждём классическую ситуацию с игровой аритмией: мощный дебют и классная концовка первого тайма, а всё остальное — по ситуации. Оборона у действующего чемпиона до второй международной паузы не впечатляла, свои шансы хозяева могут получить.



Ждём победы фаворита на классе. Без уничтожений, но с разницей в пару-тройку мячей. Мы бы выбирали между П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.94 и П2 + тотал матча 3-5 гола за 1.83. Ждём тут чего-то вроде 3:0 или 3:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Арминия» — «Бавария» 17 октября 2020 года

Разница в классе вопросов не вызывает, но график у действующего чемпиона невероятно плотный. Почти все лидеры играли в международной паузе за сборные, а резервисты и новички накануне играли в Кубке Германии. Уже в среду биться с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Думается, выйдет полуторный состав, а «Бавария» одержит победу на классе. Без унижений, с разницей в пару мячей.



Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 4.5 гола за 1.94.