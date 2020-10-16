На бой Ломаченко – Лопес можно поставить с коэффициентом 100.00! Жесть от букмекеров

В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе состоится объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Начало боя – не ранее 06:00 18 октября по московскому времени. Видеотрансляцию боя онлайн можно будет посмотреть, купив подписку на ESPN Plus или Меgogo.

По прогнозу букмекеров, явный фаворит поединка – украинский боксер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 74% вероятности. Шансы Лопеса аналитики оценили коэффициентом 4.25 (22%). Основные выборы для ставок мы уже рассматривали. Но есть и совершенно дикие предложения букмекеров. Или так кажется только на первый взгляд? Давайте разбираться вместе!

Ничья – невероятный сценарий

Ничья в принципе довольно редкий в боксе исход. Вот и сейчас коэффициент на нее очень сладкий – 22.00. Ставите 1000 рублей – получаете 22 000 в случае успеха.

Вот только в профессиональной карьере ни у Ломаченко, ни у Лопеса еще не было боя, который завершился бы вничью. По 15 боев провели и тот, и другой, и ничьих не было. Так что крепко подумайте, прежде чем рискнуть. И запомните вот эти имена: Тим Чэтхем, Джули Ледерман, Стив Вайсфельд. Это судьи боя Ломаченко – Лопес. Именно от их видения бокса будет зависеть ваш успех, только они могут присудить ничью в поединке.

Есть и коэффициент 100.00

Если хотите сыграть совсем по-крупному, можно рассмотреть ставку с коэффициентом 100.00. Это самый высокий коэффициент, который букмекеры предлагают на исход этого боя. Такими цифрами аналитики оценили вероятность того, что Теофимо Лопес нокаутирует Василия Ломаченко в первом же раунде.

Давайте разбираться. У Ломаченко в карьере есть одно поражение: в 2014 году он уступил мексиканцу Орландо Салидо. Но тогда бой был полным, а украинец уступил раздельным решением судей.

А вот Лопес побеждал нокаутом в 80% своих боев. 12 из 15 его побед были именно таким способом. И, кстати, в своем последнем на данный момент поединке он нокаутировал боксера из Ганы Ричарда Комми во 2-м раунде.

Другой вопрос, что Ломаченко – боксер очень техничный и наверняка готов к тому, что Лопес будет стараться попасть. Василий опытнее своего оппонента и наверняка не допустит неприятностей, по крайней мере в первом раунде. Но от шального выстрела не застрахован никто. Так что, если хотите сорвать куш, можно и рискнуть.

Кстати, коэффициенты на победу Лопеса в конкретном раунде крайне высоки, необязательно останавливаться именно на первой трехминутке. Поставить на победу американца гондурасского происхождения во 2-м раунде можно за 80.00, а в 3-м – за 70.00. Наиболее низкий коэффициент на викторию Лопеса в 8-м или 9-м раундах, но и на нем можно навариться. 40.00 для тех, кто верит в панчера!

И, кстати, за 40.00 же можно сделать ставку на то, что бой завершится в 1-м раунде. Неважно, с каким исходом. Весьма интересный вариант!

А может, дело дойдет до дисквалификации?

Ни тот, ни другой не были замечены в ринге в каком-то непристойном поведении, но история знала случаи, когда боксерам прилетала дисквалификация, к примеру, за запрещенный правилами удар. Может ли такое быть в предстоящем поединке? Кто знает.

Поставить на то, что Теофимо Лопес победит из-за того, что Василия Ломаченко дисквалифицируют, можно с коэффициентом 50.00. На победу украинца по дисквалификации соперника коэффициент чуть-чуть пониже – 45.00. Если Теофимо будет уподобляться своему отцу, который проявил себя мастером трэштока перед боем, то все возможно.

Еще есть вариант со ставками на победу из-за отказа соперника. И если на то, что белое полотенце выбросит угол Лопеса коэффициент совсем слабый – 7.00, то на то, что продолжать откажется украинская сторона, букмекеры предлагают дикие 21.00. Конечно, и Ломаченко, и Лопес – бойцы до мозга костей, но если вопрос будет стоять о здоровье одного из спортсменов, может дойти и до отказа.

А вы готовы сделать ставку на бой Ломаченко – Лопес с очень высоким коэффициентом? Если да, то какую? Расскажите в комментариях о своем выборе!