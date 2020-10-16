«Краснодар» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий и Хвича проверят Сафонова перед Лигой чемпионов

17 октября «Краснодар» примет «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Краснодар» — «Рубин»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (17.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась. Сборная России провела три игры: на этот раз осталась без побед, но зато удалось сохранить первое место в третьей группе лиги В. Пора возвращаться к клубным делам, ведь совсем скоро стартует групповой этап еврокубков.

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Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств. В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится на следующий день ещё четырьмя. Среди прочих в субботу «Краснодар» примет «Рубин». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «ФК Краснодар».



На данный момент соперники находятся в середине турнирной таблицы. У них в активе по 15 очков. И те, и другие одержали по четыре победы, скатали по три ничьи и потерпели по три поражения. Краснодарцы находятся выше лишь из-за того, что забили больше, а пропустили меньше.



Подопечные Мурада Мусаева пока проводят неоднозначный сезон. С одной стороны, заслуженно вышли впервые в истории в групповой этап Лиги чемпионов, а с другой — допустили внушительное количество осечек в чемпионате России. А ведь график в ближайшее время будет тяжелейший, обойтись без спадов практически невозможно.

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Уже 22 октября «быкам» предстоит игра во Франции с местным «Ренном» в Лиге чемпионов. Они успели даже расширить скамейку. Пришли крайние защитники Игорь Смольников из «Зенита» и Евгений Чернов из «Ростова». Также на днях руководство объявило о подписании игрока сборной России Алексея Ионова.



У «Краснодара» очень большой атакующий потенциал, подбор футболистов по национальным меркам тут мощный. К тому же на своём поле он будет играть только на победу. У «Рубина» с обороной не всё так гладко, так что в голе хозяев в предстоящем домашнем поединке сомнений мало.



Однако, на наш взгляд, не стоит недооценивать атакующую линию казанцев. Они забили в восьми из девяти предыдущих туров РПЛ, в сумме наколотив целых 15 голов. Не удалось распечатать лишь ворота московского «Спартака» в домашнем матче (0:2). Но тут надо сказать, что тогда хозяева смотрелись гораздо предпочтительнее, без серии спасений Максименко исход оказался бы иным.

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Вообще, с приходом Леонида Слуцкого на пост главного тренера игра «Рубина» преобразилась. Команда не стесняется идти вперёд, показывает интересный футбол. «Краснодару» придётся действовать с оглядкой на предстоящий поединок в еврокубках, так что казанцы вполне могут рассчитывать на очки.



На наш взгляд, стоит проверить ставку обе забьют за коэффициент 1.74. У «быков» мощная атака, но в обороне стабильности не хватает. Они пропускают уже шесть туров подряд. Как от крепких соперников, так и от середняков с аутсайдерами. Похоже, работы у Матвея Сафонова окажется предостаточно.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 17 октября 2020 года

Краснодарцы обладают яркой группой атаки и на своем поле наверняка будут играть только на победу. Однако, на наш взгляд, «Рубин» сможет хотя бы раз огорчить Матвея Сафонова. Казанцы за девять предыдущих туров забили 15 голов, а «Краснодар» пропускал в каждом из последних шести.



Ставка: обе забьют за 1.74.