Дебют Миранчука в Серии А и Виктора Мозеса в России?!

«Ман Сити» — «Арсенал», «Интер» — «Милан» и другие матчи. На что ставить 17 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 17 октября.

На что ставить в футболе 17 октября

Матчи сборных завершились, возвращаемся к клубному футболу. Суббота богата на крутые матчи!

В РПЛ стартует очередной тур, центральный матч дня – игра «Химок» и «Спартака». В составе красно-белых может состояться дебют Виктора Мозеса. Кроме того, «Краснодар» примет «Рубин», «Зенит» сыграет с «Сочи», а «Локомотив» с «Уфой» уже Рашида Рахимова.

В Англии мерсисайдское дерби – «Эвертон» против «Ливерпуля», а еще игра «Ман Сити» — «Арсенал». Гвардиола против Артеты, это тоже очень интересно! «Челси» примет «Саутгемптон», а «МЮ» отправится в гости к «Ньюкаслу».

Ждем дебюта Алексея Миранчука за «Аталанту». Россиянин попал в заявку на матч с «Наполи» и, возможно, сыграет в первый раз за новый клуб. Кроме того, в италии сегодня дерби – «Интер» против «Милана». Будет жарко!

В Испании свои матчи проведут гранды. «Реал» дома примет «Кадис», «Барселоне» предстоит выезд к «Хетафе», а «Атлетико» отправляется в Виго, в гости к «Сельте».

Кроме того, во Франции сыграют «Марсель» и «Бордо», матчи очередного тура пройдут в немецкой Бундеслиге, в ФНЛ, да по всей Европе!

Но не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 17 октября

В КХЛ сегодня 3 матча. «Сибирь» сыграет против «Йокерита», «Авангард» примет «Салават Юлаев», а рижское «Динамо» — «Витязь».

На что ещё ставить 17 октября

На теннисном турнире в Санкт-Петербурге полуфиналы. Андрей Рублев сыграет против Дениса Шаповалова, а вот сыграет ли Карен Хачанов в ½ финала, на момент написания этого материала известно еще не было.

Громкий матч в мужской волейбольной Суперлиге. Казанский «Зенит» дома примет «Кузбасс».Битва тренеров, которые долгое время работали вместе: Владимир Алекно против Алексея Вербова!

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!