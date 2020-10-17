«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз: Черышеву и Грасии надо бежать. Иначе будет только хуже

18 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Валенсия». Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Валенсия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Валенсия» 18 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.77, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.18. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.30. Если обе забьют, сыграет ставка 1.74.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Примеры «Вильярреал» — «Валенсия» (18.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в выходные выбор колоссальный.

«Арминия» — «Бавария». Прогноз: новичок Бундеслиги сохранит лицо. Впереди бой с «Атлетико» Клуб из Билефельда пропустил всего два мяча за три тура. Забил, правда, столько же.

В чемпионате Испании пришло время шестого тура. Он закроется в воскресенье, 18 октября, сразу шестью матчами. В 17:00 мск в Вильярреале местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» начнёт выяснять отношения с «Валенсией». Соперники начали сезон достойно, сейчас они входят в топ-8.



У хозяев дела обстоят лучше. Единственное поражение получилось разгромным и безальтернативным — 0:2 к середине первого тайма, 0:4 к перерыву. Остаток превратился в формальность. Важная деталь — было это на «Камп Ноу» против «Барселоны», играть там сложно всегда и всем.



А во всех остальных случаях удалось зацепить очки. По делу обыграли «Эйбар» (2:1) и «Алавес» (3:1), скатали ничьи с «Уэской» (1:1) и мадридским «Атлетико» (0:0). С учётом смены главного тренера и довольно заметных изменений в составе результат приличный: восемь очков, четвёртое место.

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: учись, Смолов! Зе Луиш испортит дебют Рахимову в новом клубе В 10 последних встречах «Локо» и «Уфы» забивалось не больше двух голов, но Вадима Евсеева уволили.

«Валенсия» — иной случай. Клуб находится в состоянии кризиса, который влияет практически на всё. В пяти турах добыты две победы, в обоих случаях игры получились скорее ничейными. С «Леванте» (4:2) и «Реалом Сосьедад» (1:0) повезло. А ещё с большим трудом удержали ничью в родных стенах с «Уэской» (1:1).



На этом позитив заканчивается. Также проиграли «Сельте» (1:2) и «Бетису» (0:2). И там и там — абсолютно справедливо, соперники смотрелись гораздо лучше. В сухом остатке — семь очков за пять туров. Вроде бы неплохо, но качество футбола откровенно бледное, а календарь дальше пойдёт тяжелее.



Денис Черышев по-прежнему не попадает в заявку, хотя не имеет проблем со здоровьем. Вроде как клуб таким образом пытался убедить футболиста согласиться на переход в Российскую Премьер-Лигу. Не удалось. Отсутствие внятной практики явно сказывается на Черышеве, в октябрьских матчах он выглядел бледно. С Венгрией вообще не вышел на поле.

«Зенит» — «Сочи». Прогноз: Нобоа и Джанаев расстроят Семака с Дзюбой перед Лигой чемпионов Сочинцы забили 17 голов за 10 туров чемпионата России.

Испанские СМИ уже успели сообщить, что принявший «летучих мышей» в межсезонье Хави Грасия раздумывает об уходе, поскольку недоволен отсутствием новых футболистов. Условия работы у экс-наставника «Рубина» действительно малоприятные. Однако абсолютно непонятно, на что он рассчитывал при подписании контракта.



Как ни крути, а шансы «Вильярреала» тут смотрятся выше. В то же время гости исправно забивают за счёт мастеровитых исполнителей в линии нападения, а «жёлтая субмарина» действует в атакующей манере и часто оставляет свободное пространство. Возможности для контратак у «Валенсии» будут.



Похоже, проблем с голами тут не возникнет. Самый очевидный вариант — «обе забьют» за 1.74. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите 1Х + обе забьют за 2.04. У хозяев имеются проблемы, но на фоне соперника они кажутся более чем решаемыми. Да и Парехо будет невероятно мотивирован против бывшего клуба.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Валенсия» 18 октября 2020 года

«Валенсия» в кризисе: благодаря везению и исполнительскому мастерству нападающих удалось зацепить семь очков в пяти турах, но дальше календарь станет хуже. А вот «Вильярреал» в порядке. Без вариантов проиграл «Барселоне», зато в остальных случаях показал себя хорошо. Хозяева играют в атаку, то есть пространство у «летучих мышей» будет и гол они наверняка найдут. Но «жёлтая субмарина» сейчас просто сильнее.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет + обе забьют за 2.04.