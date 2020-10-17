«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью придётся повозиться с Мойесом. Это же не «МЮ»

18 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 5.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз матча 5-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (18.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в ноябре. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: учись, Смолов! Зе Луиш испортит дебют Рахимову в новом клубе В 10 последних встречах «Локо» и «Уфы» забивалось не больше двух голов, но Вадима Евсеева уволили.

В чемпионате Англии добрались до пятого тура. Он продолжится в воскресенье, 18 октября, четырьмя матчами. В 18:30 мск в Лондоне «Тоттенхэм» начнёт выяснять отношения с «Вест Хэмом». Соперники набрали отличный ход к началу октября, международная пауза пришлась некстати.



«Молотобойцы» успели вылететь из Кубка английской лиги (1:4 от «Эвертона»), а в АПЛ стартовали с двух поражений. И тут надо бы сказать, что по качеству футбола всё было в порядке. С «Ньюкаслом» (0:2) категорически не повезло — создали заметно больше, да только ничего не реализовали.



Потом смотрелись никак не хуже «Арсенала» (1:2), но ошиблись в концовке. В СМИ потихоньку поползли слухи об ухудшении положения Дэвида Мойеса, однако разгромы «Вулверхэмптона» (4:0) и «Лестер Сити» (3:0) их тут же оборвали. Лондонцы мало владели мячом, зато делали это предельно конкретно.

«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола, Гранлунд и Сошников разочаруют в Балашихе Накануне уфимцы умудрились проиграть «Куньлуню», ведя 2:0 после первого периода.

Стабильно генерировали остроту, наконец-то в порядок пришла реализация. Результаты сразу поползли вверх. «Тоттенхэм» тем временем блистательно выдержал абсолютно адский график. Добрался до группового этапа Лиги Европы, высадил «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги. И неплохо пошумел в АПЛ.



Поражение от «Эвертона» (0:1) оказалось полностью справедливым, синие могли забивать три-четыре мяча. Зато дальше «шпоры» даже не добрали, поскольку «Ньюкаслу» чертовски повезло уйти от поражения на 97-й минуте благодаря пенальти (1:1). До этого хозяева упустили несколько отличных возможностей забить второй гол.



Плюс два чудо-разгрома. Первый — с «Саутгемптоном» (5:2), с покером Сона и 1+4 от Гарри Кейна. И эпические 6:1 на «Олд Траффорд», которые омрачили разве что актёрские способности Эрика Ламелы. Впрочем, даже до удаления Антони Марсьяля лондонцы смотрелись гораздо лучше. Семь очков и шестое место — отличный результат с учётом кошмарной плотности расписания.

«Арминия» — «Бавария». Прогноз: новичок Бундеслиги сохранит лицо. Впереди бой с «Атлетико» Клуб из Билефельда пропустил всего два мяча за три тура. Забил, правда, столько же.

Теперь всё зависит от состояния хозяев. У них сразу 11 футболистов отправлялись в национальные команды. У «Вест Хэма», к слову, таких только семеро. Первые матчи после международных пауз по умолчанию сложно прогнозировать. Тем удивительнее видеть коэффициент 1.65 на П1.



Подопечные Дэвида Мойеса сейчас в порядке. Кроме того, они не станут претендовать на территорию в гостях, то есть вынудят соперника действовать первым номером. А «Тоттенхэм» этого не любит. Наконец, «шпоры» пропустили во всех восьми поединках нынешнего сезона. Даже от «Локомотива» из Пловдива и «Шкендии».



Потому мы бы выбирали между П2 с форой (+1) за 1.83 и ИТБ 1 гола «Вест Хэма» за 2.09. В 11 предыдущих очных встречах ТТХ лишь дважды выиграл с разницей более чем в один мяч. Если хозяева и возьмут три очка, то сделают это с большим трудом. Мойес — не Сульшер, он не станет играть с огнём и раскрываться против Моуринью.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 18 октября 2020 года

«Тоттенхэм» здорово провёл первую часть сезона, но пропустил абсолютно в каждом из восьми матчей. «Вест Хэм» показывает симпатичный футбол: как только реализация наладились, результаты пошли. «Молотобойцы» не станут претендовать на территорию в гостях, так что «шпорам» придётся действовать первым номером. А они этого не любят. На наш взгляд, П2 с форой (+1) за 1.83 выглядит надёжно.



Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1) за 1.83.