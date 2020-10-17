«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз: палач «Ливерпуля» выдаст шоу, Варди и Шмейхель помогут

18 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Астон Вилла». Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Астон Виллы» оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Астон Вилла»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Астон Вилла» (18.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в ноябре. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в выходные выбор колоссальный.

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В чемпионате Англии добрались до пятого тура. Он продолжится в воскресенье, 18 октября, четырьмя матчами. Самый поздний из них стартует в 21:15 мск в Лестере, где местный одноимённый клуб на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» будет выяснять отношения с «Астон Виллой».



Формально это наиболее рейтинговая игра пятого тура АПЛ, ведь на момент возобновления первенства соперники занимают второе и третье место соответственно. «Лестер» начал с трёх результативных побед — не оставил шансов «Вест Бромвичу» (3:0), разбил колючий «Бёрнли» (4:2) и даже вынудил жаловаться Хосепа Гвардиолу.



5:2 с «Манчестер Сити» на «Этихаде» — это событие. Вот только за ним последовал провал. На своём поле подопечные Брендана Роджерса разгромно уступили «Вест Хэму» (0:3). Что самое занятное — абсолютно по делу. Достаточно взглянуть на статистику: 4:14 по ударам, 0:4 по попаданиям в створ.

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Надо уточнить, что никаких удалений и пенальти тут не было, не подкопаться. «Лисы» много владели мячом, но конкретики категорически не хватало. А ведь защита у «молотобойцев» далеко не самая бетонная в АПЛ. Пожалуй, международная пауза состоялась вовремя: нужно было переварить случившееся и сделать выводы.



«Астон Вилла» вообще оказалась одним из двух клубов, сумевших пройти стартовых отрезок без потерь. Правда, у «Эвертона» на матч больше, поскольку игру «львов» против «Манчестер Сити» перенесли. Бирмингемцы разочаровали с «Шеффилд Юнайтед», где имели численное преимущество с 12-й минуты и оказались максимально близки к осечке.



Получили пенальти в свои ворота (спас Мартинес), ничего толком не создали в атаке, единственный гол затолкали после углового. К счастью, этого хватило (1:0). Зато дальше дело пошло. Уверенно раздавили новичка элитного дивизиона «Фулхэм» (3:0), а перед перерывом сотворили чудо.

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Уничтожили на своём поле «Ливерпуль» — 7:2. Что это было и как стало возможным — непонятно. Даже со скидкой на кошмарную игру центрального защитника красных Джо Гомеса и стремительную деградацию вратаря Адриана, который заменяет травмированного Алисона. Самое прекрасное, что хозяева спокойно могли забить больше. Оборона действующего чемпиона позволяла.



Лезть в исход не рискнём. «Астон Вилла» сильно удивляет, но хочется сверить ощущения на дистанции. А вот голы тут должны быть. Соперники очень хороши на пространстве, вертикальные атаки у них в порядке. В игру «львов» прекрасно вписался Уоткинс, в полном порядке Грилиш, три голевые передачи успел отдать Джон Макгинн.



На классические «обе забьют» дают скромный коэффициент 1.60, придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за 2.08 и 1Х + обе забьют за 2.05. «Лестер» пока стабильно пробивает планку тотала, а после событий прошлого тура мотивация у Варди будет запредельной.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Астон Вилла» 18 октября 2020 года

Обе команды очень хороши на пространстве. Хозяева много забивают, но пропустили в четырёх последних матчах. А «Астон Вилла» в полном порядке: три победы в трёх турах, включая разнос действующего чемпиона Англии в прошлом туре. Лезть в исход не рискнём, но голы тут должны быть.



Ставка: тотал больше 3 гола за 2.08.