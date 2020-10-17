«Ротор» — «Тамбов». Прогноз: Рыжиков ответит на жуткую ошибку, Муллин и Жигулёв разочаруют

У обеих команд проблемы с реализацией, но в обороне всё более-менее отлажено.

18 октября «Ротор» примет «Тамбов» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита среди соперников. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ротор» — «Тамбов» 18 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 11-го тура РПЛ «Ротор» — «Тамбов» (18.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только через месяц. Совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Однако сперва предстоит сыграть матчи клубных чемпионатов.

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В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Откроется программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя 18 октября. Среди прочих в воскресенье сразятся «Ротор» и «Тамбов». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».



«Ротор» перед паузой успел набрать очки впервые за долгое время. Получилось сыграть вничью на выезде с «Уфой» (0:0). Стоит отметить, что ближе к голу всё же были уфимцы, но гости сыграли качественно в обороне. Спереди ничего толком не создали, зато не пропустили.



Впрочем, положение волгоградцев по-прежнему плачевное. Последнее место в турнирной таблице РПЛ и всего лишь три очка после десяти туров. Отставание от безопасной 12-й строчки составляет уже шесть пунктов, то есть крайне близко к критическому.

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Дела у «Тамбова» складываются чуть лучше, хотя гордиться тоже особенно нечем. За десять туров клуб сумел набрать восемь баллов. Такой результат соответствует 13-й позиции в таблице. Однако плотность нижней части такова, что «Химки» и «Уфа» находятся всего лишь в двух баллах от «волков».



Тамбовчане в 10-м туре чемпионата России принимали тульский «Арсенал» и скатали ничью (1:1). Причём любопытно, что хозяева смотрелись гораздо лучше, имели массу возможностей забить, но из-за ляпа опытнейшего Сергея Рыжикова пропустили первыми. Ладно хоть в концовке получилось заработать и реализовать пенальти.



Вообще, в последнее время «Тамбов» в атаке показывает всё более уверенный футбол. Только по-прежнему испытывает большие проблемы с реализацией. У «Ротора» с голами всё ещё хуже. Волгоградцы за восемь сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге сумели забить только четыре гола.

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Зато у обоих клубов оборона более-менее отлажена. Мы бы не стали ожидать от этой встречи много забитых мячей. Тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.79 выглядит интересно. Цена ошибки слишком велика, соперники наверняка сведут риск к минимуму.



Также при желании можно проверить лобовую ничью за коэффициент 3.12. Тамбовчане в каждом матче бьются за результат, но на своём поле волгоградцы заставляли нервничать даже московский «Спартак». Ждём тут 0:0 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Тамбов» 18 октября 2020 года

Обе команды испытывают заметные проблемы с организацией игры в атаке, зато в обороне стараются действовать надёжно. На наш взгляд ждать большого количества голов от встречи не стоит. Тамбовчане бьются за результат в каждом матче, но волгоградцы на своём поле могут удивить.



Ставка 1: тотал меньше 2 мяча за 1.79.



Ставка 2: ничья за 3.12.