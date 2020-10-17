«Ростов» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев с Мелкадзе не оставят в покое Карпина и Ерёменко

За два последних тура в РПЛ ростовчане пропустили больше, чем за первые семь.

18 октября «Ростов» примет «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу жёлто-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ростов» — «Ахмат» 18 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Ахмат» (18.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только через месяц. Переключаемся на клубные дела. Совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств.

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В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Открылась программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя на следующий день. Среди прочих в воскресенье сразятся «Ростов» и «Ахмат». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.



У Валерия Карпина во время перерыва было предостаточно пищи для размышлений. Его команда за два последних тура пропустила больше, чем за семь первых. При этом не стоит забывать и о вылете из Лиги Европы от скромного израильского «Маккаби» из Хайфы.



Впрочем, в чемпионате России удается пока держаться на плаву. С 17 баллами после десяти туров жёлто-синие располагаются недалеко от группы лидеров. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего два пункта. Вся борьба впереди.

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В десятом туре ростовчане прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей. Они гостили у «Сочи» и уступили со счётом 2:4. Во многом сказалось удаление Матиаса Норманна на 63-й минуте, но надо сказать, что с сочинцы на своём поле не проигрывают с начала марта. Да и судейство вызвало большое количество вопросов.



Андрей Талалаев и «Ахмат» сумели вырулить из неудачной полосы. После трёх поражений подряд они обыграли дома «Урал» (2:0) и на выезде отобрали очки у «Рубина» (1:1). В обоих случаях помогло удаление у соперников, но в целом грозненцы смотрелись здорово.



Сейчас они находятся в середине турнирной таблицы РПЛ. Отрыв от зоны вылета солидный, команде едва ли что-то угрожает. Однако лидеры убежали достаточно далеко, даже до «Ростова» не хватает трёх пунктов. На сегодня кажется, что клуб из Чечни так и финиширует в серединке.

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В команде Валерия Карпина перетасовка состава. Приличное количество футболистов основной обоймы перебрались в другие клубы, во всех случаях можно говорить об уходе на повышении. Зато ростовчане успели приобрести несколько молодых и интересных футболистов, трансферная стоимость которых в ближайшее время наверняка возрастёт.



Впрочем, свой гол жёлто-синие забить должны. В последнее время с этим особенных проблем не было, но вот к обороне вопросы имеются. Восемь пропущенных за три предыдущих официальных игры. Многовато будет.



Андрей Талалаев сумел стабилизировать игру «Ахмата», клуб стал более агрессивным в атаке. Да и на выездах грозненцы не так уж плохи. За четыре предыдущих матча в гостях они забили шесть голов. При таких раскладах мы бы проверили ставку на голы в обе стороны за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 18 октября 2020 года

«Ростов» в последнее время имеет проблемы с обороной, а уход сразу нескольких футболистов основы непременно скажется на уровне взаимопонимания. «Ахмат» же агрессивен в атаке и убедителен на выезде. На наш взгляд, грозненцам вполне по силам найти ответ для ростовчан. Ждём голы в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.97.