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«Ростов» — «Ахмат», 18 октября 2020 года, прогноз и ставка на матч чемпионата России

«Ростов» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ 18.10.2020
Алексей Анисимов
«Ростов» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев с Мелкадзе не оставят в покое Карпина и Ерёменко
За два последних тура в РПЛ ростовчане пропустили больше, чем за первые семь.
Ставки / Прогнозы 0

18 октября «Ростов» примет «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу жёлто-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ростов» — «Ахмат» 18 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Ахмат» (18.10.2020)

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только через месяц. Переключаемся на клубные дела. Совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств.

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В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Открылась программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя на следующий день. Среди прочих в воскресенье сразятся «Ростов» и «Ахмат». Их встреча начнётся в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

У Валерия Карпина во время перерыва было предостаточно пищи для размышлений. Его команда за два последних тура пропустила больше, чем за семь первых. При этом не стоит забывать и о вылете из Лиги Европы от скромного израильского «Маккаби» из Хайфы.

Впрочем, в чемпионате России удается пока держаться на плаву. С 17 баллами после десяти туров жёлто-синие располагаются недалеко от группы лидеров. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего два пункта. Вся борьба впереди.

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В десятом туре ростовчане прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей. Они гостили у «Сочи» и уступили со счётом 2:4. Во многом сказалось удаление Матиаса Норманна на 63-й минуте, но надо сказать, что с сочинцы на своём поле не проигрывают с начала марта. Да и судейство вызвало большое количество вопросов.

Андрей Талалаев и «Ахмат» сумели вырулить из неудачной полосы. После трёх поражений подряд они обыграли дома «Урал» (2:0) и на выезде отобрали очки у «Рубина» (1:1). В обоих случаях помогло удаление у соперников, но в целом грозненцы смотрелись здорово.

Сейчас они находятся в середине турнирной таблицы РПЛ. Отрыв от зоны вылета солидный, команде едва ли что-то угрожает. Однако лидеры убежали достаточно далеко, даже до «Ростова» не хватает трёх пунктов. На сегодня кажется, что клуб из Чечни так и финиширует в серединке.

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В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.

В команде Валерия Карпина перетасовка состава. Приличное количество футболистов основной обоймы перебрались в другие клубы, во всех случаях можно говорить об уходе на повышении. Зато ростовчане успели приобрести несколько молодых и интересных футболистов, трансферная стоимость которых в ближайшее время наверняка возрастёт.

Впрочем, свой гол жёлто-синие забить должны. В последнее время с этим особенных проблем не было, но вот к обороне вопросы имеются. Восемь пропущенных за три предыдущих официальных игры. Многовато будет.

Андрей Талалаев сумел стабилизировать игру «Ахмата», клуб стал более агрессивным в атаке. Да и на выездах грозненцы не так уж плохи. За четыре предыдущих матча в гостях они забили шесть голов. При таких раскладах мы бы проверили ставку на голы в обе стороны за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 18 октября 2020 года

«Ростов» в последнее время имеет проблемы с обороной, а уход сразу нескольких футболистов основы непременно скажется на уровне взаимопонимания. «Ахмат» же агрессивен в атаке и убедителен на выезде. На наш взгляд, грозненцам вполне по силам найти ответ для ростовчан. Ждём голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.97.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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