«Амур» — «Йокерит». Прогноз: Светлов, Якупов и Зогорна шокируют финнов в Хабаровске

19 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Йокерит». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Амура» идёт за 6.55.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Йокерит» 19 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Йокерит» 19 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.85. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Йокерит» Хельсинки (19.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Шипачёв и Яшкин воспользуются проблемами лидера Запада в дерби Красно-синие проведут пятый матч за девять суток, а динамовцы отдыхали с 12 октября.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. На понедельник, 19 октября, запланированы сразу шесть матчей. Самый ранний из них стартует в 12:00 мск. Разумеется, в Хабаровске. Там местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения с «Йокеритом».

Дела у «тигров» потихоньку налаживаются. Состав приблизился к оптимальному, Сергей Светлов нашёл общий язык с коллективом, результаты пошли в гору. В шести из десяти предыдущих поединков удалось зацепиться для очки — для скромных хабаровчан это достойный промежуточный показатель.

В пяти последних играх вообще добыты три победы — над «Торпедо» (2:1), «Северсталью» (3:1) и «Сочи» (4:3 Б). Плюс гостевые поражения от «Витязя» (3:6) и «Ак Барса» (0:4). Ситуация по-прежнему сложная, зато теперь она не выглядит безнадёжный. До зоны плей-офф всего три балла, хотя все конкуренты провели меньше матчей.

«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз: палач «Ливерпуля» выдаст шоу, Варди и Шмейхель помогут «Лестер» много забивает и пропускает, а «львы» в прошлом туре отгрузили семёрку «Ливерпулю».

«Йокерит» цветёт и пахнет, будто бы и не было никакого двухнедельного карантина. Шесть побед в семи встречах — великолепный отрезок. Отдельно заметим, что во всех случаях хватило 60 минут. Среди поверженных — «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Единственное поражение получили от того же «Локомотива» (2:4), хотя и там могли зацепиться.

В результате «джокеры» вышли на чистое пятое место в турнирной таблице Западной конференции, хотя целый ряд матчей перенесли на поздний срок. Собственно, по потерянным очкам они опережают абсолютно все клубы Запада, кроме ЦСКА. С ним идут вровень. Очень серьёзно!

Вроде бы имя фаворита очевидно, но не всё так просто. Во-первых, «Амур» потихоньку добавляет. Во-вторых, «Йокерит» накануне выглядел тяжеловато. Он всё же выиграл в Новосибирке (4:3), но даже автор победной шайбы признал, что ему сильно повезло. Хозяева сникли в заключительном периоде в надежде удержать счёт, за что и поплатились.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Гончаренко, Чалов и Влашич не смогут испортить дебют Шварцу В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.

В третьих, играть придётся в Хабаровске. Начало крайне раннее и непривычное, первые периоды «тигры» в родных стенах традиционно проводят хорошо. Можно просто посмотреть на статистику очных встреч: за пять встреч на Дальнем Востоке финны лишь однажды победили с разницей более чем в одну шайбы. 4:2 сентябре 2017 года.

При этом даже П1 с форой (+2) можно взять за нестыдный коэффициент 1.71, а на П1 с форой (+1.5) вообще дают 2.07. Ставка попроще — 1Х в первом периоде за 1.72. «Амур» в принципе хорошо начинает, до сих пор имея положительный баланс голов в стартовые 20 минут (15:13). Всего пять поражений в 18 случаях.

Тяжёлая игра накануне, перелёт и раннее начало наверняка помешают «Йокериту» показать свой лучший хоккей. Вполне возможно, что два очка они всё же заберут, но сделать это малой кровью точно не получится.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Йокерит» 19 октября 2020 года

«Йокерит» накануне тяжеловато смотрелся в Новосибирке, хотя два очка всё же забрал. Теперь — перелёт в Хабаровск и раннее начало матча с «Амуром», который в последнее время добавил. «Тигры» в пяти очных встречах на своём льду лишь однажды проиграли с разницей более чем в одну шайбу. Возьмём победу хозяев с форой.

Ставка: победа «Амура» с форой (+1.5) за 2.07.