«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Кормье и Юдин продлят жуткую серию Заварухина

19 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Сибири» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 19 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 19 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» Казань (19.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

Борна Чорич — Андрей Рублёв. Прогноз: триумф россиянина в Петербурге под большим вопросом В трёх предыдущих личных встречах Рублёв не отдал ни сета, но не всё так просто.

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. На понедельник, 19 октября, запланированы сразу шесть матчей. В 15:30 мск в Новосибирске местная «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». В прошлом году гости уверенно стали лучшими на Востоке, а хозяева замкнули топ-5 конференции.

Теперь всё иначе. Обе команды переживают непростой период. «Снеговики» вообще идут на серии из пяти поражений, причём в трёх последних случаях уступили в основное время. Календарь был крепким, но не смертельным: «Северсталь» (2:3 Б), «Салават Юлаев» (3:4 Б), «Авангард» (0:4), «Торпедо» (2:3) и «Йокерит» (3:4).

И ведь нельзя сказать, что подопечные Николая Заварухина показывают ужасный хоккей и ничего не могут придумать. Вовсе нет. Играют они, напротив, вполне неплохо. Эпизодами проходят замечательные комбинации, движение есть, свои две-три шайбы стабильно забрасывают.

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А вот оборона выглядит просто кошмарно. Харри Сятери упорно не может набрать форму: в прошлом сезоне он тащил как проклятый, а в этом действует заметно ниже привычного уровня. Алексей Красиков и Антон Красоткин уступают финну по уровню. Они получают шансы, но стабильностью тоже не отличаются.

Без уверенности в последнем рубеже количество ошибок в своей зоне заметно повысилось, что вполне логично. Кроме того, почти все новички пока совсем не впечатляют. Ситуация неприятная. Новосибирцы уже выпали из зоны плей-офф, сейчас они занимают девятое место на Востоке.

Шестёрка лидеров заметно оторвалась, «Барыс», скорее всего, тоже уйдёт, поскольку из-за переносов имеет внушительное количество матчей в запасе. Вырисовывается не самая приятная перспектива — борьба с «Торпедо» за восьмую строчку, в которую точно вмешается «Нефтехимик», а возможно — ещё и «Амур».

«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз: палач «Ливерпуля» выдаст шоу, Варди и Шмейхель помогут «Лестер» много забивает и пропускает, а «львы» в прошлом туре отгрузили семёрку «Ливерпулю».

«Ак Барс» тем временем вынужден обходиться без ряда хоккеистов основы, что сказывается на качестве игры. В первую очередь страдают спецбригады, большинство и меньшинство в последнее время радуют редко. Вдобавок выпали два основных вратаря, остались Амир Мифтахов и Артур Ахтямов.

Вроде бы у казанцев три поражения в четырёх матчах, но не всё так плохо. В основное время они не проигрывают на протяжении шести поединков, стабильно собирая одно-два очка. Этого хватает, чтобы держаться в группе лидеров. На сегодня — третье место Востока, отставание от лидирующего «Автомобилиста» минимально. Уральцы, правда, имеют встречу в запасе.

Не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 1.69. Новосибирцы слишком много пропускают, так что свои две-три шайбы гости наверняка найдут даже в усечённом составе. А вот пробить подопечных Дмитрия Квартальнова даже сейчас нелегко. Лобовую победу брать не рискнём, зато с подстраховкой на случай ничьи ставка выглядит надёжно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс» 19 октября 2020 года

Обе команды переживают непростой период. Однако «Сибирь» накопила уже пять поражений кряду, а вот «Ак Барс» набирает очки в течение шести матчей и по-прежнему идёт среди лидеров Востока. Состав у казанцев ослаблен, но всё же крепче. Не будем мудрить: П2 с нулевой форой за 1.69 смотрится надёжно.

Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за 1.69.