СКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин наведут шороху в Петербурге на глазах Ротенберга

«Витязь» не так часто побеждает, но свои два-три гола забивает исправно.

19 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Сибири» идёт за 6.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.85. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Витязь» (19.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. На понедельник, 19 октября, запланированы сразу шесть матчей. В 19:30 мск в Санкт-Петербурге местный СКА в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с «Витязем». В нынешнем сезоне соперники ещё не пересекались.

Зато в прошлом году встречались часто. Четыре матча в регулярном первенстве, плюс первый раунд Кубка Гагарина-2020. В семи из восьми случаев сильнее оказались петербуржцы, пять раз они управились за 60 минут. «Витязь» дважды проиграл на своём льду за пределами основного времени, а в гостях добыл одну победу.

Дела у подопечных Михаила Кравеца складываются не лучшим образом, но тут нужно учитывать календарь. С одной стороны, три поражения в четырёх поединках. С другой — соперники были сплошь опасные. 0:5 от «Локомотива», 2:3 Б с «Ак Барсом» и 3:4 с «Автомобилистом».

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Единственного уступающего в классе оппонента они разгромили (6:3 над «Амуром», а до этого было 6:1 с рижским «Динамо»). У СКА в строй постепенно возвращаются лидеры. Понятно, что они пока находятся не в лучшем физическом состоянии и будут добирать через матчи. И всё же разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает.

СКА пока не блещет. Две победы в шести встречах, обе — над скромным ХК «Сочи» (4:3 и 4:1). Больше похвастать нечем: 2:3 Б с «Барысом», 1:4 от «Металлурга», 3:4 от московского «Динамо» и 1:3 от ЦСКА. И ещё один момент — у клуба из Московской области имелись два лишних дня на восстановление.

То есть готовы гости будут выше всяких похвал. СКА наверняка победит, но лезть в огромные форы слишком опасно. Мы бы выбирали между ставкой «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 2.00 и тоталом больше 5 голов за 1.71. Обычно с результативностью в этом противостоянии проблем не возникает.

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СКА играет сам и даёт играть другим, а у «Витязя» за последний месяц случился лишь один однозначно провальный матч — 0:5 с «Локомотивом». «Ак Барсу», например, подопечные Кравеца отгрузили две шайбы, а «Автомобилисту» — три. То есть они могут не набирать очки, но вратаря оппонента нагрузят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 октября 2020 года

СКА, конечно, фаворит, но в последних шести матчах он обыгрывал только «Сочи». У «Витязя» не лучшие результаты, хотя там и соперники были ого-го. Забили три шайбы «Автомобилисту», две — «Ак Барсу». Думается, проблем с результативностью в Петербурге не возникнет. Хозяева играют сами и дают играть другим. «Обе забьют больше 1.5 гола» за двойку смотрится хорошо.

Ставка: обе забьют больше 1.5 шайбы за 2.00.