«Вест Бромвич» — «Бёрнли». Прогноз: здесь вам не «Челси»! «Дрозды» забудут, что такое голы

19 октября «Вест Бромвич Альбион» примет «Бёрнли» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Бёрнли»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Бёрнли» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Анализ и прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Вест Бромвич» — «Бёрнли» (19.10.2020)
Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только в ноябре. Игроки вернулись в клубы, совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Но перед этим – ещё один тур в национальных первенствах.
Английская Премьер-лига добралась до пятого тура. Его программа завершится 19 октября, в понедельник, двумя поединками. Один из них стартует в 19:30 мск и пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Местный «Вест Бромвич Альбион» примет «Бёрнли».
«Вест Бромвич» ворвался в АПЛ со второго места Чемпионшипа, но показать себя с хорошей стороны в английской элите пока что не удаётся. За четыре сыгранных тура набран один-единственный балл. Остаётся довольствоваться лишь 17-м местом в турнирной таблице.
Ничья случилась с домашнем поединке с «Челси» (3:3), но лондонцы сейчас заново строят состав и редко показывают стабильную игру. В остальных трёх случаях «дрозды» потерпели три поражения с общим счётом 2:10. В последнем туре, к слову, они гостили у «Саутгемптона» (0:2). Смотрелись хуже и проиграли по делу.
«Бёрнли» успел провести всего три игры, поскольку матч первого тура с «Манчестер Юнайтед» был перенесён. Однако положение команды из одноименного города даже хуже. В трёх матчах не получилось набрать ни одного очка, хотя соперники были тут не такие уж грозные. Обошлось без грандов.
Сперва бордовые уступили на выезде «Лестеру» (2:4), затем дома не смогли ответить «Саутгемптону» (0:1). Ну а в матче четвертого тура натерпелись от «Ньюкасла» (1:3). В целом, игра была плюс-минус равной, но «сороки» оказались основательнее в атаке, пусть и не без доли везения.
После поединка с «Вест Бромвич Альбион» команду Шона Дайча ожидают две встречи с оппонентами посерьёзнее — «Челси» и «Тоттенхэмом». А потому она наверняка постарается набрать очки в матче с «дроздами». Однако тем тоже нужны подниматься в таблице, так что, скорее всего, соперники сыграют осторожно.
И у тех, и у других заметные проблемы с обороной. На счету бордовых восемь пропущенных за три игры, а на счету «Вест Брома» – 13 за четыре. Но мы бы не стали ждать высокой результативности от предстоящего матча и проверили ставку ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.78.
Дело в том, что с атакой у команд дела обстоят ещё хуже. Три из пяти своих голов «Вест Бромвич» забил в ворота нестабильного «Челси», а у «Бёрнли» вовсе всего три гола. Думается, игра пойдёт на три результата, весьма вероятен счёт 1:1 или 1:0 в любую сторону.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Бёрнли» 19 октября 2020 года
Обе команды находятся на дне турнирной таблицы и нуждаются в очках. Соперники на стартовом отрезке сезона имеют заметные проблемы как с результативностью, так и с обороной. На наш взгляд, в предстоящем поединке они сыграют осторожно и постараются не проиграть. А потому один-два гола кажутся потолком. Исполнители впереди у них не самые талантливые.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.78.
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