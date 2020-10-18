«Куньлунь» — «Торпедо». Прогноз: один раз победили — и хватит. Ковалёв опять проиграет

19 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.02, успех «Куньлуня» идёт за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 19 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 19 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Торпедо» (19.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На понедельник, 19 октября, запланировано сразу шесть матчей. В 19:00 мск в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» начнёт выяснять отношения с «Торпедо». Нижегородцы постараются не вляпаться в историю.

Дело в том, что подопечные Алексея Ковалёва наконец-то добыли первую победу в сезоне. Прошло всего шесть недель! Лишь раз до этого они получили два очка, но тогда для этого даже не пришлось выходить на лёд. «Локомотив» отказался лететь в Мытищи из-за проблем с коронавирусом и получил «технарь».

А вот накануне добыли первый полноценный успех, к которому не подкопаться. Любопытно, что пока «Куньлунь» набирает очки исключительно с «Салаватом Юлаевым». В середине сентября дотерпели до буллитов в родных стенах (2:3 Б, 53 сейва Дмитрия Шикина), а в четверг управились в основное время.

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Справедливости ради, уфимцы сейчас не в лучшем состоянии. Лидеры наконец-то вернулись в строй, но после двух недель карантина уровень физической готовности оставляет желать лучшего. Приходится добирать через игры, что чревато нестабильностью. Так и вышло: повели 2:0 к девятой минуте, расслабились, уступили со счётом 3:5.

У «Торпедо» со стабильностью тоже большие проблемы. Простой факт: вот уже шесть матчей команда чередует победы и поражения. Правда, проигрывают исключительно на тоненького. Дважды — по ходу тяжелейшей выездной серии (2:4 с «Сибирью», 1:2 с «Амуром»), плюс недавно недожали «Автомобилист» (2:3 Б).

В остальном полёт нормальный: 15 очков в 16 поединках, седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. С учётом кадровых проблем результат неплохой. Понятно, что «Барыс» в ближайшее время уйдёт вперёд, скорее всего, нижегородцев ожидает борьба за восьмую строчку с «Сибирью» и «Нефтехимиком».

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И их шансы кажутся неплохими. Для этого, впрочем, нужно исправно обыгрывать аутсайдеров. А никого хуже «Куньлуня» в КХЛ по-прежнему нет. И играть с ним нижегородцы умеют. История противостояния насчитывает восемь поединков, лишь в одном из них клуб из Китая оказался сильнее.

В общем, П2 за 2.02 смотрится более чем нормально. Альтернативные варианты — Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.93 и ИТБ 3 гола «Торпедо» за 1.93. Подопечные Дэвида Немировски могут много ошибаться в защите, зато с большинством и созиданием у них порядок.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 19 октября 2020 года

«Куньлунь» наконец-то одержал первую полноценную победу в КХЛ. Пора и честь знать. «Торпедо» бьётся за топ-8 в Восточной конференции, матчи с аутсайдерами — хлеб для подопечных Дэвида Немировски. Кроме того, нижегородцы в восьми предыдущих очных встречах одержали семь побед. Ждём восьмую.

Ставка: победа «Торпедо» за 2.02.