«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Хименеса и Адаму Траоре постигнет участь Гвардиолы

«Лидс» забил девять голов в четырёх турах АПЛ. То ли ещё будет.

19 октября «Лидс Юнайтед» примет «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не смогли выявить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.93. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Лидс» — «Вулверхэмптон» (19.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, следующая будет только в ноябре. Игроки вернулись в клубы, совсем скоро стартует групповой этап еврокубков. Но перед этим – ещё один тур в национальных первенствах. Он уже подходит к концу.

«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России Уфимцы нестабильны, а «Сочи» выиграл четыре из пяти предыдущих очных встреч на своём льду.

Английская Премьер-лига добралась до пятого тура. Программа завершится 19 октября, в понедельник, двумя поединками. Поздний из них стартует в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Местный «Лидс Юнайтед» примет «Вулверхэмптон Уондерерс».



«Павлины» продолжают удивлять. За четыре тура в высшем английском дивизионе получилось набрать семь баллов. Сейчас они располагаются в верхней части турнирной таблицы, отстав от единоличного лидера «Эвертона» на шесть пунктов, но ливерпульцы сыграли уже пять матчей.



После «трёшки» на «Энфилде» команда Марсело Бельесы расправилась с «Фулхэмом» (4:3) и «Шеффилдом» (1:0). А в матче последнего перед международной паузой тура она на своём поле отобрала очки у «Манчестер Сити» (1:1). Помогла, правда, ошибка Эдерсона (голкипер «горожан» неудачно сыграл на выходе после розыгрыша корнера), но надо сказать, что хозяева смотрелись достойно.

«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Кормье и Юдин продлят жуткую серию Заварухина Новосибирцы потерпели пять поражений подряд и выпали из зоны плей-офф.

У «Вулверхэмптона» на старте две победы и два поражения. В первом туре он обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Далее проиграл две игры с общим счётом 1:7 – «Манчестер Сити» (1:3) и «Вест Хэму» (0:4). Ну а в последнем туре получилось обыграть «Фулхэм» (1:0).



Правда, «дачники» сейчас находятся на 20-м месте, пропустив 11 голов. При этом нельзя сказать, что выступление «волков» в том матче было убедительным. Команда Нуну Эшпириту Санту только работает над тем, чтобы набрать свой ход.



Впереди у неё три игры с «Лидсом», «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас». Необходимо набрать в них как можно больше очков, поскольку далее в календаре идут соперники гораздо крепче. Тут и «Лестер», и «Арсенал», и «Ливерпуль».

СКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин наведут шороху в Петербурге на глазах Ротенберга «Витязь» не так часто побеждает, но свои два-три гола забивает исправно.

В прошлом сезоне «Вулверхэмптону» неплохо давались выездные матчи. За 19 выездов он забил 24 гола и набрал 28 баллов. Рауль Хименес и Адама Траоре сейчас в порядке, а потому наверняка свой гол они соорудят.



Однако «Лидс» здорово играет при Бельесе, за четыре тура он сумел забить девять голов. На своём поле поразить ворота Руи Патрисио белым вполне по силам. Так что мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Вулверхэмптон» 19 октября 2020 года

«Вулверхэмптон» наверняка постарается набрать как можно больше очков перед матчами с серьёзными соперниками. Однако «Лидс» продолжает удивлять. На своём поле он наверняка упрется, так что ждём голов в обе стороны. У хозяев с результативностью всё замечательно, у гостей есть Адама Траоре и Хименес.



Ставка: обе забьют за 1.82.