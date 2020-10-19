Хабиб проиграет американцу удушающим. Самые лютые ставки на бой UFC Гэтжи — Нурмагомедов

Эта статья для тех, кто ставит ради развлечения и не боится проиграть. Есть даже коэффициент 251.0!

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на турнире UFC 254 пройдёт поздно вечером 24 октября по московскому времени. Начало – не ранее 23:00 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».

Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».

Я уверен в победе Хабиба и хочу поймать большой коэффициент. Как быть?

С шансами бойцов всё вполне понятно, но есть и куда более рискованные ставки. Некоторые из них даже можно назвать неадекватными. Они идеально подходят для тех, кто ставит небольшие суммы для развлечения и не боится проигрыша. Разберём самые авантюрные предложения букмекеров на бой UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Не берём в расчёт околоспортивные ставки, о них поговорим отдельно.

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В первую группу возьмём ставки с коэффициентом от 3.00 на успех россиянина. Самое очевидное — победа Хабиба по очкам, на неё дают аж 3.78. То есть с 1000 рублей в случае успеха вы получите 3780 рублей. Нурмагомедов провёл в UFC 12 боёв, ровно половину из них выиграл решением судей.



Что важно, во всех случаях решение было единогласным, доминирование бойца вопросов не вызвало. Отсюда вытекает ещё больший коэффициент 4.40. Именно столько дают на то, что поединок пройдёт полную дистанцию, после чего арбитры единогласно отдадут победу российскому спортсмену. П1 раздельным решением идёт за 16.0.



Если брать бои за последние три года, расклад получится примерно тем же: четыре боя, две победы приёмами и две — по очкам (над Барбозой и Яквинтой). Гэтжи хорошо защищается от тейкдаунов и обладает довольно неплохими навыками борьбы. До Нурмагомедова, ясное дело, ему далеко, но навязать борьбу и дотерпеть до финального гонга вполне реально.



Также хорошие коэффициенты на победу фаворита в группе раундов. П1 в 1-2 раундах идёт за 3.28, П1 в 3-4 раундах — за 3.94. На конкретный раунд, естественно, коэффициенты ещё выше. С каждой новой пятиминуткой коэффициент растёт: победа Хабиба в дебютном отрезке — 5.95, во втором — 7.30, в третьем — 8.90, в четвёртом — 11.0 и в пятом — 13.0.

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При этом большинство экспертов сходятся в том, что быстрой победы тут не случится. Это вообще не стиль Нурмагомедова: в первом раунде он не выигрывал аж с января 2013 года, во втором — с апреля 2016 года. Пять предыдущих поединков с участием россиянина дошли как минимум до третьей пятиминутки. То есть П1 в 3-4 раунде определённо стоит рассмотреть.



На снятие очков с любого атлета по ходу боя дают 8.00. В UFC до такого доходит редко, особенно в чемпионских поединках. Тем более оба спортсмена относятся друг к другу с уважением (у них к тому же один промоутер) и обходятся без грязи. На завершение поединка в течение стартовой минуты дают 15.0.

Жду сенсации от Гэтжи и хочу получить максимальный выигрыш. На что ставить?

Вторая тропинка — для тех, кто рассчитывает на победу Гэтжи. Вариантов очень много, коэффициенты замечательные. Даже на обычную победу американца дают 4.02. Естественно, при наличии дополнительных условий потенциальный выигрыш. П2 по очкам — 7.60, П2 нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией — 4.50.



На победу Джастина в 1-2 раунде предлагают 12.0, в 3-4 раунде — 17.0, в пятом раунде или по очкам — 6.55. От коэффициентом на успех американца в конкретном раунде начинает кружиться голова: П2 в первом раунде оценили в 22.0, во втором — 27.0, в третьем — 32.0, в четвёртом — 38.0 и в пятом — 46.0.

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То есть если Гэтжи финиширует Хабиба в заключительной пятиминутке, ставка в 1000 рублей принесёт 46 тыс. рублей. Хотя сценарий действительно кажется фантастическим. Кстати, есть ещё одна забавная ставка. На победу Джастина болевым/удушающим приёмом или сдачей дают коэффициент 20.0. Но в такой расклад поверить просто нереально.



И последнее. Этот вариант любит Тони Фергюсон, который так и не смог сразиться с Нурмагомедовым. Когда журналиста просят Эль Кукуя дать прогноз на какой-нибудь большой бой, он практически всегда отвечает, что надеется на двойной нокаут. Если вам совсем не на что тратить деньги, можете уподобиться Тони Фергюсону и поставить на двойной нокаут. На него дают аж 251.0!